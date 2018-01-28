غسيل وتطهير المروقات والخزانات الأرضية بمحطات مياه دسوق غداً ولمدة 5 أيام

غسيل وتطهير المروقات والخزانات الأرضية بمحطات مياه دسوق غداً ولمدة 5 أيامالأحد، 28 يناير 2018 11:14 م
محطه مياه
كفر الشيخ – محمد سليمان
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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمنطقة دسوق التابعة لمحافظة كفر الشيخ عن قيامها بعملية غسيل وتطهير وتعقيم المروقات والخزانات الأرضية بمحطات انتاج مياه الشرب بدسوق ، اعتباراً من الغد الاثنين حتى الخميس المقبل .
وأضافت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في بيانها ، سيتم إيفاق احدى المحطات للتطهير في حين تعمل بقية المحطات بكامل طاقتها خلال تلك الفترة، مما يؤدي ضعف المياه أو انقطاعها، وطالبت شركة مياه الشرب ومجلس مدينة دسوق المواطنين بتدبير احتياجاتهم من المياه في تلك الفترة .
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