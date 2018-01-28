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الأحد، 28 يناير 2018 03:13 م
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غدا.. توقيع بروتوكول بين الإنتاج الحربى والرياضة لإنشاء مركز شباب بحى الأسمرات

الأحد، 28 يناير 2018 02:43 م
غدا.. توقيع بروتوكول بين الإنتاج الحربى والرياضة لإنشاء مركز شباب بحى الأسمرات حى الأسمرات


كتب زكى القاضى
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يشهد الدكتور محمد العصار، وزير الإنتاج الحربى، غدا الاثنين، توقيع بروتوكول تعاون بين وزارات الإنتاج الحربى والشباب والرياضة والاستثمار لإنشاء مركز شباب نموذجى بحى الأسمرات، وذلك بحضور المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار.

 

يهدف البرتوكول لإنشاء مركز شباب نموذجى، لخدمة أهالى الأسمرات، وذلك بتعاون بين الوزارات الثلاثة، لخدمة أهالى حى الأسمرات، والذى توليه الدولة اهتماما كبيرا، لخدمة الأهالى بالمنطقة.

 

 


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