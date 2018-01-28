غدا.. توقيع بروتوكول بين الإنتاج الحربى والرياضة لإنشاء مركز شباب بحى الأسمرات

غدا.. توقيع بروتوكول بين الإنتاج الحربى والرياضة لإنشاء مركز شباب بحى الأسمراتالأحد، 28 يناير 2018 02:43 م
حى الأسمرات
كتب زكى القاضى
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يشهد الدكتور محمد العصار، وزير الإنتاج الحربى، غدا الاثنين، توقيع بروتوكول تعاون بين وزارات الإنتاج الحربى والشباب والرياضة والاستثمار لإنشاء مركز شباب نموذجى بحى الأسمرات، وذلك بحضور المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار.
يهدف البرتوكول لإنشاء مركز شباب نموذجى، لخدمة أهالى الأسمرات، وذلك بتعاون بين الوزارات الثلاثة، لخدمة أهالى حى الأسمرات، والذى توليه الدولة اهتماما كبيرا، لخدمة الأهالى بالمنطقة.
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