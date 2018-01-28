عباس شومان: لم أتواصل مع "دينية البرلمان" ولا أعلم شيئا عن قانون الأزهر

عباس شومان: لم أتواصل مع "دينية البرلمان" ولا أعلم شيئا عن قانون الأزهرالأحد، 28 يناير 2018 02:33 م
الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر الشريف
كتب لؤى على
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قال الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر الشريف، إنه لم يتواصل مع لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب مؤخرًا، ولم يُبد أى رأى بشأن قانون تنظيم الأزهر الذى يعده النائب عمر حمروش، أمين سر اللجنة.
وأضاف "شومان"، فى تصريحات صحفية، اليوم الأحد، إنه لم يطلع على المشروع ولم يعلق عليه، متابعا: "لم يحدث أن اتصل بى أحد، ولا أعلم شيئا عن هذا المشروع كما يُقال".
يذكر أن النائب عمر حمروش، أمين سر لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، قال إن الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر الشريف، تواصل معه خلال الأسبوع الماضى، وأبدى اعتراضه وملاحظاته على القانون الذى يعده، وأكد له أن القانون سيثير أزمة كبرى فى الأزهر والساحة السياسية.
وكان "حمروش" قد أعلن فى وقت سابق انتهاءه من إعداد مشروع قانون جديد لتنظيم الأزهر، وقال إنه يشمل إعادة هيكلة مؤسسة الأزهر الشريف وكل قطاعاتها، مشيرًا إلى أن القانون سيُعرض على شيوخ الأزهر ودار الإفتاء المصرية.
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