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عاملة بمدرسة بالوايلى تطالب محافظ القاهرة بشقة ويرد: قدميلى طلب

الأحد، 28 يناير 2018 01:53 م
عاملة بمدرسة بالوايلى تطالب محافظ القاهرة بشقة ويرد: قدميلى طلب عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة


كتب سيد الخلفاوى
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طالبت إحد العاملات بمدرسة أحمد فؤاد، المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة، بتوفير وحدة سكنية لها، حيث أنها تعول طفلين ولا يوجد لديها مسكن، ورد عليها المحافظ قائلا: "قدمى طلب وهندرسة".
 
جاء ذلك خلال مشاركة المحافظ فى فعاليات حملة "خليك زى أدم" التى نظمتها المحافظة بالتعاون مع مديرية تعليم القاهرة، لرفع مستوى النظافة بالقاهرة، وتنمية الوعى لدى الطلاب.
 
 
 
 
 

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