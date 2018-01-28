عاملة بمدرسة بالوايلى تطالب محافظ القاهرة بشقة ويرد: قدميلى طلب

عاملة بمدرسة بالوايلى تطالب محافظ القاهرة بشقة ويرد: قدميلى طلبالأحد، 28 يناير 2018 01:53 م
عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة
كتب سيد الخلفاوى
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طالبت إحد العاملات بمدرسة أحمد فؤاد، المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة، بتوفير وحدة سكنية لها، حيث أنها تعول طفلين ولا يوجد لديها مسكن، ورد عليها المحافظ قائلا: "قدمى طلب وهندرسة".
جاء ذلك خلال مشاركة المحافظ فى فعاليات حملة "خليك زى أدم" التى نظمتها المحافظة بالتعاون مع مديرية تعليم القاهرة، لرفع مستوى النظافة بالقاهرة، وتنمية الوعى لدى الطلاب.
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