عاملة بمدرسة بالوايلى تطالب محافظ القاهرة بشقة ويرد: قدميلى طلب





كتب سيد الخلفاوى

طالبت إحد العاملات بمدرسة أحمد فؤاد، المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة، بتوفير وحدة سكنية لها، حيث أنها تعول طفلين ولا يوجد لديها مسكن، ورد عليها المحافظ قائلا: "قدمى طلب وهندرسة".

جاء ذلك خلال مشاركة المحافظ فى فعاليات حملة "خليك زى أدم" التى نظمتها المحافظة بالتعاون مع مديرية تعليم القاهرة، لرفع مستوى النظافة بالقاهرة، وتنمية الوعى لدى الطلاب.