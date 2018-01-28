طائرات الجيش الليبى تستهدف مواقع للقاعدة جنوب مدينة درنة





بنغازى أ ش أ

أعلن الناطق الرسمى باسم "غرفة عمليات عمر المختار" فى ليبيا صلاح بوجيدار، أن سلاج الجوى الليبى التابع للجيش استهدف جماعات متطرفة، منضوية تحت لواء تنظيم "القاعدة" الإرهابى فى مدينة درنة شمال شرق ليبيا.

ونقلت قناة (روسيا اليوم) الليلة عن بوجيدار، قوله إن طائرات تابعة للجيش الليبى دمرت آلية عسكرية وموقعا للإرهابيين داخل مزرعة بوختال فى منطقة الظهر الأحمر جنوب درنة.

يشار إلى أن الجيش الوطنى الليبى تمكن من دحر عناصر "مجلس شورى مجاهدى درنة" فى محورى الظهر الحمر والحيلة مؤخرا بعد محاولة عناصر التنظيم التقدم فى اتجاه نقاط تمركز القوات المسلحة جنوب مدينة درنة قبل صدهم.