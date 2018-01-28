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الأحد، 28 يناير 2018 07:32 ص
خالد صلاح
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طائرات الجيش الليبى تستهدف مواقع للقاعدة جنوب مدينة درنة

الأحد، 28 يناير 2018 01:19 ص
طائرات الجيش الليبى تستهدف مواقع للقاعدة جنوب مدينة درنة غارة جوية _ صورة أرشيفية


بنغازى أ ش أ
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أعلن الناطق الرسمى باسم "غرفة عمليات عمر المختار" فى ليبيا صلاح بوجيدار، أن سلاج الجوى الليبى التابع للجيش استهدف جماعات متطرفة، منضوية تحت لواء تنظيم "القاعدة" الإرهابى فى مدينة درنة شمال شرق ليبيا.

ونقلت قناة (روسيا اليوم) الليلة عن بوجيدار، قوله إن طائرات تابعة للجيش الليبى دمرت آلية عسكرية وموقعا للإرهابيين داخل مزرعة بوختال فى منطقة الظهر الأحمر جنوب درنة.

يشار إلى أن الجيش الوطنى الليبى تمكن من دحر عناصر "مجلس شورى مجاهدى درنة" فى محورى الظهر الحمر والحيلة مؤخرا بعد محاولة عناصر التنظيم التقدم فى اتجاه نقاط تمركز القوات المسلحة جنوب مدينة درنة قبل صدهم.


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طائرات الجيش الليبى

الجيش الليبى

ليبيا

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مدينة درنة



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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

د. هاشم الفلالى

نتاج مراحل سابقه

الاحدث التى تطورت بشكل خطير لم يسبق له بان كان بمثل هذه الخطور التى اصحبت فى كل مكان ولا يسلم منها اية انسان، فإن الخطر اصبح محدق بالمنطقة والعالم، فإن الارهاب اصبح يعصف بدول المنطقة ودول العالم، وهذا يحتاج إلى تلك الاهتمامات الدولية للقضاء على كل يزعزع الامن والاستقرار فى دول تريد شعوبها بان تسير فى مساراتها امنة مطمئنة. إن التواترات التى ظهرت فى المرحلة الأخيرة من تاريح العالم، والتى هى نتاج مراحل سابقه، لم يتم فيها انهاء النزاعات والصراعات التى من الممكن إذا ما تم حدوث إيجاد حلول جذرية لها، فإنه يقود إلى الاستقرار بالمنطقة والعالم

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