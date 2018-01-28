ضبط 3 تجار مخدرات بمطاردة بين رجال الشرطة بشبرا الخيمة





القليوبية نيفين طه

شهدت منطقة الكابلات بشبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، مطاردة مثيرة بين رجال الشرطة و3 من كبار تجار المخدرات بمنطقة شبرا الخيمة.

وأسفرت المطاردة عن القبض على المتهمين الثلاثة وبحوزتهم كمية من المخدرات والأقراص المخدرة.

وردت معلومات سرية للواء محمد الألفى مدير إدارة البحث الجنائى، بقيام 3 عاطلين بالاتجار فى المخدرات على نطاق واسع تم عرض المعلومات على اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية، فقامت حملة مكبرة اشرف عليها اللواء محمد الألفى مدير المباحث، وأثناء قيام الشرطة بالقبض عليهم حاولوا الهرب إلا أن القوات أحكمت السيطرة عليهم وتم ضبطهم وهم "وليد س" 29 سنة عاطل، و"خالد و" 20 سنة عاطل، و"محمد ف" 25 سنة عاطل وبحوزتهم كمية من مخدر الحشيش ومبلغ مالى 2455 جنيها وكمية من الأقراص المخدرة وسلاح أبيض "مطواة" بقصد الاتجار وتولت النيابة التحقيق.