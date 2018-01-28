ضبط 19 تاجر مخدرات بحملة أمنية بطوخ وبنها وقها

حمله أمنية - أرشيفية
القليوبية نيفين طه
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شنت أجهزة البحث الجنائى ومكتب المخدرات بمديرية أمن القليوبية حملة أمنية على مدن شبرا الخيمة وقليوب وطوخ وبنها .
أسفرت الحملة عن القبض على 19 تاجر مخدرات ضبط بحوزتهم على 580 جراما بانجو، و200 جرام فودو و490 جراما حشيش و349 قرصًا مخدرًا و90 جراما هيروين تم تحرير المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.
كانت توجيهات اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية، للواء محمد الألفى مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، بعمل حملات مستمرة على المدن فقامت حمله مكبرة قادها العميد حسام الحسينى رئيس مباجث القليوبية واستهدفت الحملة مناطق قليوب وطوخ وبنها وشبرا الخيمة.
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