ضبط هارب من سجن وادى النطرون محكوم عليه فى قضية مخدرات بطنطا





الغربية – عادل ضرة

نجح ضباط إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الغربية، بإشراف اللواء أيمن لقية مدير الإدارة، من ضبط هارب من سجن وادى النطرون أثناء أحداث ثورة 25 يناير فى قضية مخدرات، أثناء تواجده بمنطقة الاستاد بقسم ثان طنطا.

تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، إخطارا من اللواء أيمن لقية مدير المباحث الجنائية، بتمكن الرائد أحمد الحجار رئيس مباحث قسم ثان طنطا، من ضبط المتهم "ع ح م س" 28 سنة، مقيم قرية كفور بلشاى مركز كفر الزيات، هارب من سجن وادى النطرون من السجن 7 سنوات فى قضية مخدرات، وتمت إحالته للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله.