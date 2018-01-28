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ضبط مختطفى طفلين بالسلام قبل بيعهما لإحدى الأسر العربية بـ300 ألف جنيه

الأحد، 28 يناير 2018 02:46 م
ضبط مختطفى طفلين بالسلام قبل بيعهما لإحدى الأسر العربية بـ300 ألف جنيه اللواء خالد عبد العال مدير أمن القاهرة


كتب عبد الله محمود
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نجحت أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن القاهرة، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة، فى كشف غموض اختطاف طفلين، وتحديد وضبط مرتكبى الواقعة، وإعادة الطفلين لأهلهما قبل بيعهما لإحدى الأسر العربية بمنطقة السلام.

كانت أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن القاهرة قد كثفت جهودها لكشف غموض وتحديد وضبط مرتكبى واقعة بلاغ "شقيقين" بغياب نجليهما البالغين من العمر 5 و6 سنوات، حال لهوهما أمام العقار محل سكن الأسرة بدائرة قسم شرطة ثان السلام.

كانت البداية مع ورود معلومات لضباط قسم شرطة السلام ثان، تفيد بتواجد طفلين بالأوصاف المذكورة بشأن الطفلين المختطفين، بصحبة شخصين فى أحد المقاهي بشارع التحرير بالدقى، وعلى الفور تم التنسيق مع مديرية أمن الجيزة، واستهداف الشخصين وضبطهما، وتبين أن المتهم الأول عامل "مسجل خطر"، والثانى سائق "مسجل خطر"، ويقيمان فى حلوان.

بمواجهة المتهمين أمام اللواء محمد منصور، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، اعترفا بارتكاب واقعة خطف الطفلين، وأوضح السائق أنه تعرف على أحد الأشخاص "كبابجى - تم ضبطه أيضا"، الذى أبلغه برغبة إحدى الأسر "من إحدى الدول العربية" فى تبنى طفل، وطلب منه إحضار طفل أو اثنين له من إحدى دور الأيتام، إلا أنه لم يتمكن من هذا بسبب عدم جواز التبنى لغير المصريين، فاتفق مع العامل على اختطاف طفل مقابل 150 ألف جنيه.

وأضاف المتهم الأول، أنه أثناء توجهه لزيارة والدته المقيمة فى المنطقة محل سكن الطفلين، استدرجهما بدعوى شراء حلوى، واحتجزهما فى شقة السائق بدائرة قسم شرطة حلوان، واتفق على مقابلة "الكبابجى" ومعه الطفلان بالمقهى المذكور، فحضر وبصحبته فتاة قرر أنها ابنة عمه "جارٍ ضبطها"، وأنها من ستتولى إتمام صفقة شراء الطفلين مقابل 300 ألف جنيه، فتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإحالته للنيابة العامة لتولى التحقيق.


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