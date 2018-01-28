ضبط عاطل بالمنيا سرق فرامل السكة الحديد





المنيا -حسن عبد الغفار

تمكنت مباحث قسم المنيا من القبض على عاطل سرق فرامل السكة الحديد.

تلقى اللواء ممدوح عبد المنصف مدير أمن المنيا إخطارا من العميد الدكتور منتصر عويضه مدير مباحث المديرية بتمكن الرائد عمرو حسن رئيس مباحث قسم شرطه المنيا والرائد أحمد حسانين معاون مباحث القسم من إلقاء القبض علي" ربيع .ي" 25 سنة عاطل ومقيم بعزبة المصاص وبحوزته 35 قطعة فرامل من مهام السكة الحديد وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.