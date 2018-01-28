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الأحد، 28 يناير 2018 08:26 ص
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صو.. مظاهرة بمحيط سفارة فنزويلا للاحتجاج على تصفية شرطى سابق تمرد على مادورو

الأحد، 28 يناير 2018 05:16 ص
صو.. مظاهرة بمحيط سفارة فنزويلا للاحتجاج على تصفية شرطى سابق تمرد على مادورو مظاهرة بمحيط سفارة فنزويلا للاحتجاج على تصفية شرطى


كتب محمود رضا الزاملى _ تصوير أ.ف.ب
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نظم عدد من المواطنين الفنزوليين، السبت، مظاهرة أمام سفارة فنزويلا بليما عاصمة بيرو، للاحتجاجا على تصفية شرطى سابق تمرد على سلطة نيكولاس مادورو وقتلته قوات الأمن.

وقد احتشد العشرات بمحيط سفارة فنزويلا، فى بيرو، واحتشد فى المقابل قوات الأمن مزودون بمعدات لمكافحة الشغب، وفى شريط فيديو بث على شبكات التواصل الاجتماعي، قالت امينتا بيرز والدة اوسكار بيريز التى تعيش فى المكسيك مع أرملة الشرطى السابق وابنائهما الثلاثة "أريده معى حتى اتمكن من دفنه حيثما أريد".

وكان الشرطى السابق قد تمرد على سلطة الرئيس مادورو فى 2017 فيما كانت تجرى تظاهرات مناهضة للحكومة قتل خلالها 125 شخصا من إبريل إلى يوليو.

جانب من الاحتجاجات
جانب من الاحتجاجات

 

فاعليات منددة
فاعليات منددة

 

فتاة تشارك فى الاحتجاج
فتاة تشارك فى الاحتجاج

 

محتجون أمام سفارة فنزويلا
محتجون أمام سفارة فنزويلا

 

مظاهرة بمحيط سفارة فنزويلا
مظاهرة بمحيط سفارة فنزويلا

 


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تمرد على مادورو



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