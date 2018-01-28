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صور.. مواطنون روس يشبهون بوتين بالقذافى فى باريس رفضا لترشحه للانتخابات

الأحد، 28 يناير 2018 05:57 م
صور.. مواطنون روس يشبهون بوتين بالقذافى فى باريس رفضا لترشحه للانتخابات تشبيه بوتين بالقذافى


كتب: محمد الأحمدى – تصوير ( أ ف ب)
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تظاهر عدد من معارضى الرئيس الروسى فلاديمير بوتين أمام السفارة الروسية فى باريس اليوم الأحد، ضد ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة، وذلك عقب القبض على زعيم المعارضة الروسية إليكسى نافالنى.

ورفع المتظاهرون لافتات معارضة للرئيس الروسى شبهوا خلالها بوتين بالرئيس الليبى الأسبق معمر القذافى، فى إشارة لجلوسه فى الحكم سنوات عديدة.

جانب من اللافتات
جانب من اللافتات

وفى سياق متصل، تظاهر عدد من مؤيدو زعيم المعارضة الروسية أليكسى نافالنى، فى موسكو ضد الحكومة الروسية، داعين المواطنين إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية، والمقرر إجراؤها فى 18 مارس من العام الجارى.

ورفع المتظاهرون لافتات منددة بسياسية الرئيس الروسى فلاديمير بوتين مدون عليها "سأذهب للانتخابات عندما يكون هناك اختيار"، وذلك بسبب منع المعارض الروسى إليكسى نافالنى من الترشح بالانتخابات.

جانب من المتظاهرين
جانب من المتظاهرين

 

تعليق الافته
تعليق الافته

 

رسوم ساخرة لبوتين
رسوم ساخرة لبوتين
 
جانب من التظاهرات
جانب من التظاهرات

 


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