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صور.. مظاهرة للمثليين والمتحولين جنسيا أمام برج ترامب فى واشنطن

الأحد، 28 يناير 2018 06:19 ص
صور.. مظاهرة للمثليين والمتحولين جنسيا أمام برج ترامب فى واشنطن مثلى جنسى يشارك فى الاحتجاجات


كتب محمود رضا الزاملى _ تصوير رويترز
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نظم عدد من النشطاء المثليين والمثليات ومزدوجى الميل الجنسى ومغايرى الهوية الجنسية مظاهرة، اليوم الأحد ، أمام برج ترامب فى واشنطن فيما انتشرت قوات الشرطة ، وقام المثليين بفاعليات تطالب بمزيد من الحرية.

وأظهرت مجموعة صور نشرتها وكالة "رويترز" للأنباء، قيام مجموعة من النشطاء بحمل الأعلام المثلية منددين بإرهابهم من قبل الشرطة والمجتمع الأمريكى.

أحد المشاركين فى المظاهرة يرقص
أحد المشاركين فى المظاهرة يرقص

 

المثليين فى أمريكا
المثليين فى أمريكا

 

فاعليات تطالب بمزيد من الحرية
فاعليات تطالب بمزيد من الحرية

 

مظاهرة للمثليين بمحيط برج ترامب
مظاهرة للمثليين بمحيط برج ترامب

 


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