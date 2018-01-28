صور.. مظاهرة للمثليين والمتحولين جنسيا أمام برج ترامب فى واشنطن





كتب محمود رضا الزاملى _ تصوير رويترز

نظم عدد من النشطاء المثليين والمثليات ومزدوجى الميل الجنسى ومغايرى الهوية الجنسية مظاهرة، اليوم الأحد ، أمام برج ترامب فى واشنطن فيما انتشرت قوات الشرطة ، وقام المثليين بفاعليات تطالب بمزيد من الحرية.

وأظهرت مجموعة صور نشرتها وكالة "رويترز" للأنباء، قيام مجموعة من النشطاء بحمل الأعلام المثلية منددين بإرهابهم من قبل الشرطة والمجتمع الأمريكى.



أحد المشاركين فى المظاهرة يرقص



المثليين فى أمريكا



فاعليات تطالب بمزيد من الحرية