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صور.. مظاهرة فى واشنطن بمناسبة الذكرى السنوية لقرار ترامب بحظر السفر

الأحد، 28 يناير 2018 04:52 ص
صور.. مظاهرة فى واشنطن بمناسبة الذكرى السنوية لقرار ترامب بحظر السفر مظاهرة فى واشنطن


كتب محمود رضا الزاملى _ تصوير رويترز
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تظاهر العشرات أمام البيت الأبيض بمناسبة الذكرى السنوية الأولى، لقرار ترامب بحظر السفر، وقام المتظاهرون بعمل سلسلة بشرية من مختلف الأديان، مجموعة من المسلمين أثناء أدائهم الصلاة؛ وذلك لحمايتهم أثناء المشاركة فى التظاهرة الاحتجاجية ضد قانون حظر السفر الذى أصدره ترامب.

ودعت جماعات دينية لعمل مظاهرة بحديقة "واشنطن سكوير بارك" فى مدينة نيويورك الأمريكية؛ احتجاجا على سعى إدارة ترامب الحثيث لتقنين قرار حظر السفر على مواطنى عدد من الدول ذات الأغلبية المسلمة ومنعهم من دخول الولايات المتحدة.

وخرجت المظاهرات المناوئة لقرار حظر السفر، بدأت بعد عام من إصدار ترامب لأول قرار تنفيذى له بشأن حظر السفر، وهو القرار الذى عرقلته محاكم أمريكية .

وكانت المحكمة العليا الأمريكية وافقت، فى وقت سابق من الأسبوع الجاري، على البت فى مدى قانونية ثالث وأحدث نسخة معدلة من قرار حظر السفر الأمريكي، والذى يحظر دخول مواطنى ست دول ذات أغلبية مسلمة هى (إيران وليبيا وسوريا واليمن والصومال وتشاد) إلى الولايات المتحدة، عوضا عن سبع دول نصت عليها نسخة القرار الأولى.

أداء الصلاة خلال الاحتجاج أمام البيت الابيض
أداء الصلاة خلال الاحتجاج أمام البيت الابيض

 

الصلاة أمام البيت الأبيض خلال مظاهرة ضد قرار حظر السفر
الصلاة أمام البيت الأبيض خلال مظاهرة ضد قرار حظر السفر

 

مسلمون يصلون أمام البيت الأبيض
مسلمون يصلون أمام البيت الأبيض

 

مظاهرة فى واشنطن
مظاهرة فى واشنطن

 


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