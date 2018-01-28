صور.. محافظ مطروح يضع إكليل زهور على النصب التذكارى لشهداء الشرطة

مطروح – حسن مشالي

وضع اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح، اليوم الأحد، إكليلا من الزهور على النصب التذكارى لشهداء الشرطة، بمعسكر إدارة قوات أمن مطروح، برسالة تقدير واعتزاز لرجال الشرطة المصرية البواسل ولأسر الشهداء، بمناسبة احتفالات عيد الشرطة، مشيدا ببسالة وشجاعة رجال الشرطة لما بذلوه من تضحيات لحماية المواطنين والتصدى لكافة أشكال الإجرام والإرهاب.

وزار محافظ مطروح، يرافقه اللواء أركان حرب شريف بشارة قائد المنطقة الغربية العسكرية، مديرية أمن مطروح، لتقديم التهنئة للواء هشام نصر مدير أمن مطروح، ولرجال الشرطة على المجهودات التى يقومون بها للحفاظ على الأمن فى الشارع والتصدى لجميع أنواع الجرائم والحفاظ الأمن والاستقرار للمواطنين.

وقدم محافظ مطروح، درع المحافظة، للواء هشام نصر، كما أهداه قائد المنطقة الغربية العسكرية درع قيادة المنطقة، تقديراً لدور رجال الشرطة بمطروح فى حفظ الأمن والحفاظ على أرواح المواطنين وممتلكاتهم.

وتوجه محافظ مطروح وقائد المنطقة الغربية العسكرية ومدير الأمن لمعسكر قوات الأمن، ووضع أكليل الزهور على النصب التذكارى لشهداء الشرطة.

ووجه اللواء علاء أبو زيد، الشكر لرجال الشرطة بمطروح فى بجميع القطاعات، على دورهم فى حفظ الأمن والتضحية بأرواحهم، مع تقديم الخدمات لمواطنين، كما وجه التحية للقوات المسلحة المصرية ورجال الشرطة، على دورهم فى حماية حدود مصر الغربية، بالتعاون مع عمد ومشايخ وعواقل وأبناء المحافظة، للحفاظ على سلامة الوطن.

وأشار المحافظ‘ إلى أن مطروح تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق التنمية الحقيقية، بتوجيهات رئيس الجمهورية، الذى يقدم كافة أوجه الدعم لتحقيقها، مع دعم المحافظة بالعديد من المشروعات القومية العملاقة، وشبكات الطرق، مع أهمية التعاون بين جميع الأجهزة التنفيذية والأمنية والشعبية، التى تعمل نحو هدف واحد بعيد عن أية أهواء شخصية.