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صور.. "قومى المرأة ببورسعيد": إطلاق رسالة توعوية للسيدات بقرية الرضوان

الأحد، 28 يناير 2018 11:16 م
صور.. "قومى المرأة ببورسعيد": إطلاق رسالة توعوية للسيدات بقرية الرضوان جانب من الفاعلية


بورسعيد - محمد عزام
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نظم المجلس القومى للمرأة فرع بورسعيد برئاسة نجلاء أدوار مقررة الفرع  اليوم الأحد الموافق لقاء توعوى للسيدات بمركز شباب قرية الرضوان جنوب بورسعيد .

وذكر المجلس القومى للمراة فى بيان له منذ قليل أنه حضر اللقاء ما يقرب من 500 سيدة وبدأ بكلمة افتتاحية لمقررة فرع المجلس التى تحدثت عن الدور الذى يقوم به قومى المرأة و الخدمات التى يقدمها، ودار حوار مفتوح بين مقررة المجلس و السيدات  حول أهمية التوعية السياسية  بضرورة الادلاء  بأصواتهن فى الانتخابات الرئاسية المقبلة .

وأشارت "أدوار"، إلى أنه لابد و أن يكون للمرأة دور ايجابى من التصويت لان صوتها سوف  يمثل طفرة كبيرة  فى تنمية المجتمع وأن صوتها هام وضرورى لبناء مجتمع أفضل ومستقبل لابنائها ووجهت بضرورة قيامهن بتشجيع  أزواجهن وابنائهن على المشاركة السياسية فى الانتخابات الرئاسية المقبلة.

 

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