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الأحد، 28 يناير 2018 07:36 م
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صور.. عاهل الأردن يكرر تأييده حل الأزمة الفلسطينية خلال لقاء الرئيس الألمانى

الأحد، 28 يناير 2018 04:58 م
صور.. عاهل الأردن يكرر تأييده حل الأزمة الفلسطينية خلال لقاء الرئيس الألمانى العاهل الاردنى والرئيس الألمانى


عمان (أ ف ب)
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أكد العاهل الأردنى الملك عبد الله خلال لقائه الرئيس الألمانى فرانك فالتر شتاينماير الأحد فى عمان تأييده حل الدولتين وأن تكون القدس الشرقية عاصمة للفلسطينيين، وفقا للديوان الملكى.

ونقل بيان تسلمت وكالة فرانس برس، نسخة منه عن الملك عبد الله قوله للرئيس الألمانى فى قصر الحسينية "اعتقد أن موقفنا بالنسبة للشأن الفلسطينى والقدس معروف لكم، فنحن نؤيد حل الدولتين الذى تكون فيه القدس الشرقية عاصمة للفلسطينيين، وهذه مواضيع من الأكيد أننا سنتباحث بخصوصها".

استقبال الرئيس الألمانى
استقبال الرئيس الألمانى

وأشار الملك إلى "ضرورة تكثيف الجهود الدولية لكسر الجمود فى العملية السلمية"، مشددا على أن "مسألة القدس يجب تسويتها ضمن إطار الحل النهائى والعادل".

وكانت الحكومة الأردنية اعتبرت اعتراف الرئيس الأمريكى بالقدس عاصمة لإسرائيل، يشكل "خرقا للشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة"، وحذرت من "تداعيات خطيرة" للقرار.

وكانت القدس الشرقية تتبع المملكة إداريا قبل أن تحتلها اسرائيل عام 1967.

وتعترف إسرائيل التى وقعت معاهدة سلام مع الأردن فى 1994، بإشراف المملكة الأردنية على المقدسات الإسلامية فى المدينة. 

الرئيس الالمانى والعاهل الاردنى
الرئيس الالمانى والعاهل الاردنى

 

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

 

جانب من لقاء العاهل الاردنى والرئيس الالمانى
جانب من لقاء العاهل الاردنى والرئيس الالمانى

 

لقاء العاهل الأردنى والرئيس الألمانى
لقاء العاهل الأردنى والرئيس الألمانى

 


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