صور.. طلاب فلسطينيون يحتجون على تهديدات ترامب بخفض المساعدات بالضفة الغربية





كتب محمد سعودى – تصوير أ ف ب

نظم عدد من الطلاب الفلسطينيين، اليوم الأحد، وقفة احتجاجية على تهديد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بتعليق المساعدات التى تقدم إلى الفلسطينيين.

واحتشد الطلاب فى مخيم بلاطة للاجئين بالقرب من نابلس بالضفة الغربية المحتلة احتجاجا على تصريحات ترامب التى قال فيها إن "الولايات المتحدة قد توقف التمويل للفلسطينيين لأنهم لم يعودوا مستعدين للمشاركة فى محادثات السلام".

وفى وقت سابق، نفذ الفلسطينيون الثلاثاء الماضى، إضرابا عاما فى الضفة الغربية المحتلة للاحتجاج على زيارة نائب ترامب والتنديد بالانحياز التام لإسرائيل الذى تنتهجه إدارة ترامب، فيما اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال بالقرب من الحواجز العسكرية والمستوطنات.

وأكد المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، أن الفلسطينيين لن يلتقوا بمسؤولى الإدارة الأمريكية لحين سحب الولايات المتحدة اعترافها بالقدس كعاصمة لإسرائيل.

وقال أبو ردينة "نحن نقول ما لم تتراجع الإدارة الأمريكية عن الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، فإنها ستبقى خارج الطاولة (المفاوضات)".



احتجاجات لطلاب فلسطين



جانب من الاحتجاجات



جانب من طلاب فلسطينيون يحتجون على تهديدات ترامب بخفض المساعدات بالضفة الغربية



طلاب فلسطينيون يحتجون على تهديدات ترامب بخفض المساعدات بالضفة الغربية



أطفال فى الضفة الغربية



جانب آخر من الاحتجاجات