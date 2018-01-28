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صور.. شفط مياه البحر بعد تدفقها إلى سراديب قلعة قايتباى بالإسكندرية

الأحد، 28 يناير 2018 11:03 م
صور.. شفط مياه البحر بعد تدفقها إلى سراديب قلعة قايتباى بالإسكندرية المدافع داخل السراديب


الإسكندرية - جاكلين منير
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قامت منطقة الآثار الإسلامية بالإسكندرية بشفط مياه البحر التى تسربت إلى منطقة السراديب أسفل قلعة قايتباى، وقال محمد متولى، مدير عام منطقة الآثار الإسلامية بالإسكندرية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن المنطقة قامت بالتنسيق مع شركة الصرف الصحى بالإسكندرية برئاسة اللواء محمود نافع، بشفط مياة البحر، التى تدفقت داخل السراديب بسبب النوة السابقة التى ضربت المحافظة، موضحا أن مياه البحر مع ارتفاع الأمواج كانت تتدفق من النوافذ الخاصة بالمدافع إلى داخل القلعة، مما أدى إلى تراكمها.

 

وأكد "متولى" أن منطقة الآثار الإسلامية قامت بشفط المياه، حرصا على سلامة مبنى القلعة، وحتى لا تعوق مزار الزيارة يوميا، وأكد أن اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحى بالإسكندرية قام بتوفير سيارات شفط، والمعدات اللازمة ومواتير لشفط المياه إلى خارج السراديب.

 

من جهة أخرى أكد رئيس منطقة الآثار الإسلامية بالإسكندرية، سلامة مبنى القلعة، مشيرا إلى أنه سيتم قريبا البدء فى تنفيذ مشروع حماية القلعة، وذلك بعد قرار لجنة من اللجنة الدائمة للحفاظ على الآثار فى بجلستها بتاريخ 29 نوفمبر 2017، وذلك بالموافقة على مشروع الحماية قلعة قايتباى، والتى تتم بمعرفة الهيئة العامة لحماية الشواطئ المصرية، برئاسة على كمال الدين، بتكلفة 235 مليون جنيه، على أن تكون الأعمال تحت إِشراف قطاع الآثار الإسلامية.

 

المدافع داخل السراديب
المدافع داخل السراديب

 

شفط المياه
شفط المياه

 

مياه البحر تغرق سراديب قلعة قايتباى
مياه البحر تغرق سراديب قلعة قايتباى

 

أعمال شفط المياه
أعمال شفط المياه

 

خلال شفط المياه
خلال شفط المياه

 


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