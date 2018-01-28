صور.. سيارات مجلس مدينة بئر العبد بسيناء تكسح تراكمات الأمطار من الشوارع





شمال سيناء-محمد الحر

تابعت لجنة من مجلس مدينة بئر العبد، الأحد، بمتابعة البرك التي تكونت بشوارع المدينة نتيجة تراكم مياه الأمطار خلال اليومين الماضيين لسحبها وفتح الشوارع أمام السيارات والمارة.

وقال المهندس صابر خفاجة ، مدير المركز الإعلامي بمجلس مدينة بئر العبد ، إن اللجنة المشتركة بين المجلس وشركة المياه والصرف الصحي أشرفت على عملية سحب مياه الأمطار من شارع وسط المدينة، وعدد من الأحياء بواسطة سيارات تابعة لمجلس المدينة وشركة المياه والصرف الصحي.

وأشار خفاجه إلى أن نصر الله محمد رئيس مدينة بئر العبد ، وجه بالدفع بسيارات المجلس وشركة المياه لسحب المياه تحت إشراف سليمان فرج نائب رئيس المجلس ومشاركة سالم المأذون.

وكانت مدينة بئر العبد بمنطقة غرب سيناء قد تعرضت على مدى اليومين الماضيين إلى موجه من سوء الأحوال الجوية والعواصف المحملة بالغبار والأتربة ، أعقبها سقوط أمطار غزيرة.

وتسببت مياه الأمطار الغزيرة في تكون عدة برك كبيرة وعميقة من المياه أعاقت سير المواطنين والسيارات لمنطقة وسط البلد وحي العمارات وشارع المدارس ببئر العبد.



شفط مياه الامطار



شفط مياه الامطار



شفط مياه الامطار



شفط مياه الامطار