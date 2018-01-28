صور.. رئيس الحكومة يوجه وزيرى الآثار والسياحة بعقد اجتماع لتحسين خدمات المناطق الآثرية





كتبت هند مختار - تصوير سليمان العطيفى

قال الدكتور خالد العنانى، وزير الآثار، إن لقاء المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء تطرق لمناقشة أهم مشروعات الآثار الجارية ومنها المتحف المصرى الكبير، بجانب أهم قرارات مجلس إدارة المتحف، بجانب مناقشة المشروعات المقرر افتتاحها قريبا ومنها متحف سوهاج وتطوير تل بسطة المقرر الانتهاء منه خلال شهر ونصف.

وأضاف فى تصريحات صحفية بمقر هيئة الإستثمار، أن رئيس الوزراء اطمئن على التدفقات المالية للمتحف المصرى الكبير، كما تطرق اللقاء إلى اللقاء المرتقب يوم 5 فبراير القادم للشركة القابضة للاستثمار فى مجالات الآثار ونشر الثقافة الآثرية.

ولفت إلى أن الفترة القادمة ستشهد افتتاح 4 معارض للآثار المصرية فى الخارج منها معرض للآثار الاسلامية بكندا، ومعرض للآثار الغارقة، وبالولايات المتحدة سيتم افتتاح متحف عن توت عنخ آمون.

وأشار إلى أن رئيس الوزراء وجه بعقد اجتماع عاجل مع وزيرة السياحة لتحسين مستوى الخدمات السياحية فى المناطق الآثرية.



















