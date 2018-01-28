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الأحد، 28 يناير 2018 08:26 ص
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صور.. انفجار ضخم يدمر مركزا للشرطة فى الإكوادور

الأحد، 28 يناير 2018 03:05 ص
صور.. انفجار ضخم يدمر مركزا للشرطة فى الإكوادور انفجار ضخم فى الإكوادور


كتب محمود رضا الزاملى _ تصوير رويترز
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وقع انفجار قوى بمحيط مركز شرطة فى مدينة سان لورنزو بالإكوادور، مما سبب دمارا كبيرا للمركز، وأظهرت الصور حجم الدمار داخل مركز الشرطة وبمحيطها، وقد دمر الانفجار مدخل المركز بصورة كاملة، واضطر مسئولو الشرطة لفرض طوقا أمنيا كبيرا كما تضرر عددا من المنازل جراء الانفجار الضخم  .

وتوافد المحققون على مركز الشرطة لرفع آثار الانفجار ومعرفة اسبابه ومن يقف وراءه، وانتشر الخبراء الجنائيين لفحص الأضرار التي لحقت بمركز الشرطة كما أن قيادة مكافحة المتفجرات الوطنية تبحث ملابسات الحادث أيضا .

أحد أفراد الشرطة
أحد أفراد الشرطة

 

أحد المحققين يرفع الادلة الجنائية
أحد المحققين يرفع الادلة الجنائية

 

أحد المحققين
أحد المحققين

 

أحد عناصر الشرطة يسير بجوار السيارات المحطمة
أحد عناصر الشرطة يسير بجوار السيارات المحطمة

 

تحطم سيارة جراء الانفجار
تحطم سيارة جراء الانفجار

 

تحطم عددا من السيارات
تحطم عددا من السيارات

 

تحطم واجهة مركز الشرطة
تحطم واجهة مركز الشرطة

 

تدمير واجهة مركز الشرطة
تدمير واجهة مركز الشرطة

 

جانب من الانفجار
جانب من الانفجار

 

جانب من التدمير الذى وصل إلى مركز الشرطة
جانب من التدمير الذى وصل إلى مركز الشرطة

 

رجال الشرطة يفرضون طوقا امنيا
رجال الشرطة يفرضون طوقا امنيا

 

عدد من السكان يشاهدون حجم الدمار بالمركز
عدد من السكان يشاهدون حجم الدمار بالمركز

 


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