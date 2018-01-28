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صور.. القبض على قاتل سائق توك توك بقرية جلبانة فى القنطرة شرق بالإسماعيلية

الأحد، 28 يناير 2018 08:31 م
صور.. القبض على قاتل سائق توك توك بقرية جلبانة فى القنطرة شرق بالإسماعيلية


الإسماعيلية - صبرى غانم
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نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع ضباط مباحث القنطرة شرق فى كشف ملابسات العثور على جثة شاب مصاب بالرأس بآلة حادة وملقى فى أحد الترع الجافة بمنطقة جلبانة بالقنطرة شرق بالإسماعيلية والقبض على قاتله.

المتهم والتكتوك والادوات المستخدمة فى جريمة القتل
المتهم والتكتوك والادوات المستخدمة فى جريمة القتل

وكان اللواء محمد علي حسين مدير أمن الإسماعيلية، قد تلقى إخطارًا من العميد أحمد عبد العزيز مدير إدارة البحث الجنائي يفيد بورود إخطار من العميد هشام السبع مأمور مركز شرطة القنطرة شرق بالعثور علي جثة الشاب "عصام مسعد سعد" 18 عامًا طالب ثانوى و سائق توك توك مقتولا نتيجة التعدى عليه بآلة حادة على الرأس وملقى بأحد الترع الجافة بمنطقة جلبانة بالقنطرة شرق بالإسماعيلية.

المتهم عقب القبض عليه

المتهم عقب القبض عليه

على الفورتم تشكيل فريق بحث برئاسة العميد مدحت منتصر رئيس مباحث المديرية ضم العقيد ياسرعبدالرحيم رئيس فرع البحث الجنائى لغرب الإسماعيلية والرائد محمد جاد رئيس مباحث مركز القنطرة شرق وذلك لكشف ملابسات جريمة القتيل والقبض على مرتكبيها وتقديمهم للنيابة العامة.

وأسفرت جهود فريق البحث الى الوصول الى مرتكب الجريمة المتهم "اسلام. م. م " 18 عاما سائق توكتوك ومقيم القنطرة الشرق و سبق اتهامه فى قضية سرقة مسكن .

 عقب تقنين الاجراءات تمكن فريق البحث من ضبط المتهم و بحوزته التوكتوك رقم 50347 الإسماعيلية الخاص بالمجنى .

و بمواجهته بما أسفرت عنه التحريات أقر بارتكابه الواقعه بقصد سرقة التوكتوك مستخدماً فى ذلك عصا خشبيه غليظه ضبطت بحوزته داخل التوكتوك كما عثر على بنطاله الجينز الذى كان يرتديه وقت ارتكاب الحادث ملطخ بالدماء .

تم التحفظ على المتهم و المضبوطات وجارى على النيابة العامة لاتخاذ اللازم قانوناً.

 

المتهم والتكتوك المسروق
المتهم والتكتوك المسروق

 

المتهم واداة القتل
المتهم واداة القتل

 

المتهم وادوات تنفيذ الجريمة
المتهم وادوات تنفيذ الجريمة

 

 

 


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