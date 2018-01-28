صور.. "العامة للسياحة" تبدأ المرحلة الأولى من هدم فندق الكونتيننتال





كتب عبد الحليم سالم

بدأت اليوم الأحد، الشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق "ايجوث"، فى تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بهدم المرحلة الأولى من عمارة وفندق الكونتيننتال بميدان الأوبرا والمتمثلة فى الدور الثالث والرابع وفقا للترخيص الصادر لها رقم (1) لسنة 2016 تحت اشراف الدكتور على عبد الرحمن ( مكتب أيكو للاستشارات الهندسية).

اعمال الهدم

وقال بيان الشركة إنه تم الأخذ فى الاعتبار الحفاظ على الوجهة المطلة على شارع عدلى ذات الطراز المعمارى المميز وقد تحدد تاريخ التنفيذ بناء على الدراسة الأمنية التى قامت بها مدرية أمن القاهرة.



فندق كونتيننتتال

وتحت إشراف اللواء هانى جرجس، مدير الإدارة العامة لقطاع الفرق واللواء باسم الشعراوي، مساعد فرقة عابدين، واللواء محمد أبو عمرة، نائب مدير مباحث القاهرة، واللؤاء هشام ابو النصر، مدير مرافق القاهرة، والعميد ايهاب سيف، مأمور قسم عابدين، واللواء محمد أمين مساعد نائب محافظ القاهرة.



جانب من اعمال الهدم

وبحسب بيان صادر عن الشركة فإن القرار الصادر نتيجة ثبوت أن الفندق آيل للسقوط.



قوات الامن خلال الهدم

وحافظا على حالة المارة والعاملين بممر الكونتيننتال خاصة أن الفندق مغلق منذ عام 1985، ومحافظة القاهرة والجهات المعنية رأت الحفاظ على واجهة الفندق التي تعتبر ذات طبيعة أثرية وتراثية.



جانب من الفندق القديم

ويشمل مشوار إعادة بناء الفندق التاريخي، عمل جراح تحت الأرض، وزيادة الطاقة الفندقية إلى 248 غرفة وعدد 16 جناحا.