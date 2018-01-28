صور.. الزعيم السابق للمتمردين الكولومبيين يترشح لانتخابات الرئاسة





كتب وكالات

أعلن الرئيس السابق للقوات المسلحة الثورية الكولومبية المتمردة "فارك" رودريغو لوندونيو ايتشيفيرى، الملقب بـ تيموشينكو، أنه سيترشح للانتخابات الرئاسية بحسب وكالة "سبوتنيك".

وتجرى الانتخابات فى مايو 2018، ويعتزم لوندونيو، المشاركة فيها كمرشح عن حزب "القوة الثورية البديلة العامة"، وفقا لقناة أونيفيزيون.

يذكر أن القوات المسلحة الثورية الكولومبية المعروفة اختصارا باسمها "فارك"، تأسست عام 1964 كجناح عسكرى للحزب الشيوعى المحلي، لقيادة النضال من أجل بناء "كولومبيا الجديدة" مجتمع العدالة الاجتماعية والمساواة.

وتجدر الإشارة أيضا، إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك أوروبا، اعتبرت حركة القوات المسلحة الثورية الكولومبية "فارك" منظمة إرهابية، واشتبهت بأن لها صلات بعمليات الإتجار بالمخدرات.



الزعيم السابق للمتمردين



زعيم حركة فارك الكولومبية يعلن ترشحه



ترشح زعيم حركة فارك لانتخابات الرئاسة