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صور .. "الأطباء العرب" يطلق حملة "دفء4" لإغاثة المتضررين من برد الشتاء

الأحد، 28 يناير 2018 07:39 م
صور .. "الأطباء العرب" يطلق حملة "دفء4" لإغاثة المتضررين من برد الشتاء اتحاد الأطباء العرب


كتبت أميرة شحاتة
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بدأت لجنة الإغاثة والطوارئ باتحاد الأطباء العرب بتنفيذ المرحلة الأولى من حملة "دفء4"، والتى تستهدف 1000 أسرة بمحافظات مطروح والوادى الجديد والإسكندرية والبحيرة وأسوان بجمهورية مصر العربية.
 
اتحاد الاطباء العرب 3
اتحاد الاطباء العرب 
 
وقال الدكتور أسامة رسلان أمين عام اتحاد الأطباء العرب إن حملة "دفء" أحد مشروعات الإغاثة الموسمية التى تهدف إلى إنقاذ آلاف الأسر التى تعيش أوضاعا مأساوية بسبب تغير المناخ أو لعدم ملاءمة المسكن، بجانب ضعف خدمات الدعم الصحى بالمناطق التى تعانى من اضطرابات تؤدى إلى عدم توافر الغذاء مثل الصراعات المسلحة أو الكوارث الطبيعية مثل السيول والعواصف الثلجية.
 
اتحاد الأطباء العرب 2
اتحاد الأطباء العرب 
 
وتستهدف الحملة توفير أدوات تدفئة "بطانيات ومفروشات" لإغاثة المتضررين من موجة البرد القارس بالمناطق النائية ومن المقرر أن تختتم المرحلة الأولى مع نهاية شهر يناير، ويتم تنفيذ المرحلة الثانية بمخيمات اللاجئين البورميين على حدود دولة بنجلاديش ومخيمات اللاجئين السوريين بالإضافة الى  فلسطين خلال شهر فبراير 2018، وتتضمن المرحلة الثانية توفير مأوى للاجئين وتوزيع سلات غذائية وعمل قوافل طبية .
 

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