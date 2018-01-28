صور .. افتتاح معرض " العرب أوروبا " بمكتبة الاسكندرية





الإسكندرية جاكلين منير

افتتح الدكتور مصطفى الفقى مدير مكتبة الاسكندرية ، يرافقة الدكتور محمد سلطان محافظ الاسكندرية ،و لويس رابوزو رئيس المنظمة الأوروبية للمتاحف و الشرق ديجمالى أمين المنظمة العربية للمتاحف ، معرض "العرب أوروبا المشترك ، عصر اليوم الأحد بمركز الموتمرات بمكتبة الاسكندرية والذى يستمر مفتوحا للجمهور مجانا حتى 10 فبراير المقبل ، تمهيدا لجولة يقوم بها المعرض فى عدد من الدول العربية والاوروبية ، و يبدأ أولى جولاته من دولة إيطاليا.

و قال الدكتور مصطفى الفقى، إن مصر عصية على السقوط و أنه بالرغم من الحصار الذى تتعرض له مصر حاليا إلا أنها عصية على السقوط و استنكر الفقى ما تعرضت له المتاحف عقب ثورات الربيع العربى مؤكدا أن الارهاب عدو التراث و يسعى لهدمه.

من جهه أخرى أكد الفقى أن الرئيس السيسى يعول كثيرا على دور المكتبة فى مواجهة التطرف و المكتبة مؤسسة عالمية على أرض مصرية و شدد الرئيس على الدور الذى تقوم به ذو البعد الافريقى و دورها فى رفع راية التنوير للشباب ، خاصة وأنه لا توجد مؤسسة أخرى تقوم بهذا الدور ، قائلا : الرئيس بح صوته فى هذا الشأن و لا توجد الاستجابة المطلوبة من بعض المؤسسات الاخرى " .

من حانبه قال الدكتور محمد سلطان محافظ الاسكندرية ، أن المؤتمر خطوة فى خطوات فاعلة لمواجهه التطوف مؤكدا على أن دور المكتبة فى ذلك هو تكليف من الرئيس و هو ما يتم حاليا من خلال تنظيم تلك الحملة لمواجهة الإرهاب و التطرف ، معربا عن سعادته لتواجده فى تلك الفاعليات لمواجهة للإرهاب تحت قيادة الدكتور مصطفى الفقى.

فيما أشار لويس رابوزو رئيس المنظمة الأوروبية للمتاحف، إلى أن المنظمة تعمل على نشر الثقافة الأوروبية فى جميع دول العالم و أثنى على المعروضات ذات القيمة التاريخية العالية و شدد على ضرورة تواصل التواصل فى نشر الثقافة الاوربية و العربية .

من جانبه صرح الدكتور خالد عزب رئيس اللجنة الوطنية المصرية للمتاحف، أن هذه هى أول مبادرة تعاون بين مكتبة الاسكندرية والمتاحف الأوروبية لبناء جسور من التفاهم بين العرب وأوربا عبر الفن.

يذكر أنه تم طباعة كتالوج تذكاري خاص بهذا المعرض باللغتين العربية والإنجليزية وتم ترجمتة للغة الإيطالية وسيتم ترجمة الكتالوج إلى اللغتين الاسبانية والفرنسية تمهيدا لجولة المعرض فى الدول الأوروبية ، حيث رحبت عدد من الدول العربية و الاوروبية بإستضافة المعرض الذى يعد أكبر دعاية سياحية لمصر ستشهدها أوروبا فى الفترة القادمة.