صور.. اضبط مخالفة.. سرقة بوابات المقابر فى منيا القمح بالشرقية

الشرقية – إيمان مهنى

سادت حالة من الغضب على أهالى مدنية منيا القمح بمحافظة الشرقية، بعد اكتشافهم سرقة البوابات الحديدية لعدد من المقابر انتهاك لحرمة المكان .

وأكد الأهالى لـ"اليوم السابع"، أن أنهم اكتشفوا بسرقة ما أكثر من 4 بوابات وشبابيك من أحواش المقابر فجأة، مطالبين بضرورة التعامل بحسم مع هذا الأمر تحسبا أن تتفشى الظاهرة فى المقابر بالمدنية والقرى .

ويقول أحمد جلال، إن الخارجين عن القانون ومتعاطى المخدرات هم وراء سرقة هذه البوابات الحديدية، للقيام ببعها بالكيلو والشراء بثمنها مخدرات لتعاطيها، يكمل مصطفى إبراهيم، أن لابد من سور حول المقابر وتعيين حراسة عليها، للحد من هذه الظواهر السلبية، فانتهاك حرمة الموتى لا يقتصر على السرقة فقط، بل هناك تعاطى مخدرات و أعمال منافية للآداب.

ويقول الحاج على الحنفى، إن عمليات السرقة التى تمت حديثا، لا تعتبر ظاهرة فى المقابر، فهم عدد من البوابات، فهناك ياقظة من رجال الأمن لا أحد ينكرها فى المدنية، ومرور دوريات ناحية المقابر، وأن الشوارع المؤدية لها عليها إنارة، لافتا أن فى عهد الانفلات الأمنى بعد 2011، وقعت بالفعل سرقة واضطر الأهالى للاستخدام بويات الخشب.