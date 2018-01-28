صور.. ائتلاف حب الوطن يقيم حفل لـ"كورال الميادين" بميدان رمسيس

صور.. ائتلاف حب الوطن يقيم حفل لـ"كورال الميادين" بميدان رمسيسالأحد، 28 يناير 2018 02:34 م
إئتلاف حب الوطن يقيم حفل ل"كورال الميادين" بميدان رمسيس
كتب سيد الخلفاوى
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أقام ائتلاف حب الوطن حفل بحديقة ميدان رمسيس، بالتنسيق مع المجلس المصرى لحقوق العمال والفلاحين والمرأة، برئاسة الدكتور حسام فودة، وبالتعاون مع طاهر الأزهرى أمين صندوق المجلس.
وأنشأ الائتلاف مسرحا مكشوفا بالميدان أمام مسجد الفتح، وذلك فى إطار تدشين "كورال الميادين"، حيث سينشد فريق كورال من الأطفال الأغانى الوطنية، كما أذاعت مكبرات الصوت النشيد الوطنى.
وتجمع عدد كبير من المواطنين، داخل الحديقة الوسطى للميدان، لمتابعة فعاليات الحفل، حيث إنه من المقرر أن يقدم عددا من الفقرات الغنائية والتنورة.
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