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صور.. أهالى أسيوط يقتلون "أفعى" أثناء هجومها على بائع بوظة

الأحد، 28 يناير 2018 05:49 م
صور.. أهالى أسيوط يقتلون "أفعى" أثناء هجومها على بائع بوظة الأفعى


أسيوط ـ محمود عجمى
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سادت حالة من الخوف والفزع لدى أهالى مركز القوصية بمحافظة أسيوط، اليوم الأحد، عقب خروج ثعبانين "أفعى" من ترعة القوصية، فجأة ومحاولة الهجوم على بائع "بوظة" كان يقف بالقرب من المصرف ويجلس بجواره عدد من الزبائن.

1- اهالي القوصية يقتلون ثعبان افعي

 اهالي القوصية يقتلون ثعبان افعي

وقال صفوت على، أحد شهود العيان، لـ"اليوم السابع": إنه لأول مرة يخرج من ترعة القوصية بمدخل مركز القوصية، ثعابين من نوع "الأفعى" وقاموا بالسير بالطريق نحو بائع "بوظة" كان يقف بالقرب من المصرف ويجلس بجواره عدد من الزبائن وتفاجئوا بأحد الثعابين والذى يصل طوله ما يقارب من 180 سم.

وأضاف، قام أحد الأهالى، بالإمساك بحجر جيرى كبير وتوجه نحو الثعبان الأفعى وألقاه عليه وقتله فى الحال؛ وهرب الثعبان الآخر نحو مصرف الرى من جديد.

من جانبها قالت المهندسة هويدا الشافعى، رئيس مركز ومدينة القوصية، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع": إنه فور ورود بلاغ من أهالى منطقة مدخل القوصية بظهور ثعبانين من ترعة القوصية، تم توجيه لجنة المتابعة الميدانية بالتوجه إلى مكان الواقعة وتم إبلاغ مركز شرطة القوصية، والإسعاف.

وأشارت هويدا، فور وصول لجنة المتابعة الميدانية بمجلس مدينة القوصية، برفقة رجال الشرطة، تبين قتل أحد الأهالى الثعبان دون حدوث إى إصابات بين المواطنين.

2- مواطن ينجح في قتل ثعبان افعي
 مواطن ينجح في قتل ثعبان افعي

 

3- ثعبان حاول الهجوم علي المواطنين
 ثعبان حاول الهجوم علي المواطنين

 

4- لجنة المتابعة بمركز القوصية تتأكد من قتل ثعبان
 لجنة المتابعة بمركز القوصية تتأكد من قتل ثعبان

 

5- الثعبان
 الثعبان

 


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