video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الأحد، 28 يناير 2018 07:35 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

صور.. أنجلينا جولى تتفقد مخيم الزعترى فى الأردن وتدعو مجلس الأمن إلى التحرك

الأحد، 28 يناير 2018 06:29 م
صور.. أنجلينا جولى تتفقد مخيم الزعترى فى الأردن وتدعو مجلس الأمن إلى التحرك أنجلينا جولى بمخيم الزعترى بالأردن


مخيم الزعترى (أ ف ب)
إضافة تعليق

قامت سفيرة النوايا الحسنة لدى مفوضية شئون اللاجئين التابعة للامم المتحدة الممثلة الأمريكية أنجلينا جولى الأحد، بتفقد مخيم الزعترى للاجئين السوريين فى الأردن داعية مجلس الأمن الدولى إلى التحرك لانهاء الحرب التى ستدخل عامها الثامن.

وأدلت جولى بهذه التصريحات خلال زيارتها مخيم الزعترى حيث يقيم نحو 80 الف لاجىء سورى والواقع فى محافظة المفرق شمال المملكة قرب الحدود السورية.

جانب من كلمة أنجيلنا جولى
جانب من كلمة أنجيلنا جولى

وقالت جولى فى مؤتمر صحفى داخل المخيم بعد أن قامت بجولة والتقت عائلات "أحذ أعضاء مجلس الأمن الدولى على المجىء إلى المنطقة، وزيارة المخيمات واللاجئين، وإيجاد طريقة لتحمل المسئولية الكاملة للأمم المتحدة والمجتمع الدولى لحل هذا النزاع".

وأضافت "من المؤسف أن نعود إلى الأردن ونشهد مستويات التعاسة، مع دخول هذه الحرب عامها الثامن"، مشيرة إلى أن "الأردن ولبنان وتركيا والعراق تستقبل حاليا نحو 5,5 مليون لاجىء سورى".

وتابعت جولى التى تزور المملكة للمرة الخامسة "هذه الأزمة خرجت عن السيطرة لسنوات، ليس لدى مفوضية اللاجئين الأموال اللازمة لتوفير كامل أو حتى أبسط المقومات للعديد من الأسر".

لقاء أنجيلنا جولى بالأطفال
لقاء أنجيلنا جولى بالأطفال

وأشارت إلى أنه "فى العام الماضى، لم يتم تمويل سوى 50 % من احتياجات المفوضية المتعلقة بالأزمة السورية فيما لم يتم العام الحالى تمويل سوى 7 % من احتياجاتها".

ودعت إلى ضرورة عدم الإفلات من العقاب وأن تكون هناك "مساءلة وعدالة" لما يجرى فى سوريا، مشيرة إلى أنه "يجب أن لا ننسى بأن الحرب بدأت بمطالب السوريين من أجل نيل المزيد من حقوق الإنسان".

وتستقبل المملكة نحو 680 ألف لاجئ سورى فروا من الحرب فى بلدهم منذ مارس 2011، يضاف إليهم، بحسب الحكومة نحو 700 ألف سورى دخلوا الأردن قبل اندلاع النزاع. 

وصول أنجيلنا جولى
وصول أنجيلنا جولى

 

كلمة أنجيلينا جولى
كلمة أنجيلينا جولى

 

جانب من كلمة أنجيلنا جولى فى الأردن
جانب من كلمة أنجيلنا جولى فى الأردن

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

لماذا اتُهمت أنجلينا جولى بتجاهل جنيفر أنيستون خلال حفل الـGolden Globes

طبيب نفسى يحلل شخصية "مجنونة أنجلينا جولى"

إنجلينا جولى تتابع تعليم الفتيات المزيد عن الإبادة الجماعية فى كمبوديا

تايمز: أنجلينا جولى تطوعت للإيقاع بأحد أشهر المتهمين بجرائم حرب فى أفريقيا

الاردن

اخبار الاردن

انجلينا جولى

اخبار العرب

اخبار العرب اليوم



لا تفوتك
الرئاسة تأكيدا لـ"اليوم السابع": مصر تترأس بالإجماع الاتحاد الأفريقى 2019

الرئاسة تأكيدا لـ"اليوم السابع": مصر تترأس بالإجماع الاتحاد الأفريقى 2019

"جنايات الجيزة" تؤيد طلب التحفظ على أموال محافظ المنوفية المتهم بالرشوة

"جنايات الجيزة" تؤيد طلب التحفظ على أموال محافظ المنوفية المتهم بالرشوة

بدء طرح شقق العاصمة الإدارية للحجز مارس المقبل.. أحمد زكى عابدين: انتهينا من بيع 4 آلاف فدان للشركات العقارية والأراضى المطروحة تقتصر على الشركات ولا يوجد طرح للأفراد.. لا تقل المساحة عن 20 فدانا

بدء طرح شقق العاصمة الإدارية للحجز مارس المقبل.. أحمد زكى عابدين: انتهينا من بيع 4 آلاف فدان للشركات العقارية والأراضى المطروحة تقتصر على الشركات ولا يوجد طرح للأفراد.. لا تقل المساحة عن 20 فدانا

اليوم السابع ينفرد بنشر نص قانون الإفلاس بعد موافقة مجلس النواب عليه اليوم.. يضم 262 مادة وينحاز للمستثمر ويبسط الإجراءات ويحدد 9 عوامل لمفهوم التفليسة.. سحر نصر تشكر المجلس وتؤكد: القانون عادل ويحمى التاجر

اليوم السابع ينفرد بنشر نص قانون الإفلاس بعد موافقة مجلس النواب عليه اليوم.. يضم 262 مادة وينحاز للمستثمر ويبسط الإجراءات ويحدد 9 عوامل لمفهوم التفليسة.. سحر نصر تشكر المجلس وتؤكد: القانون عادل ويحمى التاجر

الخطيب يفاوض عبد الله السعيد لتجديد عقده مع الأهلى

الخطيب يفاوض عبد الله السعيد لتجديد عقده مع الأهلى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة