صور.. أنجلينا جولى تتفقد مخيم الزعترى فى الأردن وتدعو مجلس الأمن إلى التحرك





مخيم الزعترى (أ ف ب)

قامت سفيرة النوايا الحسنة لدى مفوضية شئون اللاجئين التابعة للامم المتحدة الممثلة الأمريكية أنجلينا جولى الأحد، بتفقد مخيم الزعترى للاجئين السوريين فى الأردن داعية مجلس الأمن الدولى إلى التحرك لانهاء الحرب التى ستدخل عامها الثامن.

وأدلت جولى بهذه التصريحات خلال زيارتها مخيم الزعترى حيث يقيم نحو 80 الف لاجىء سورى والواقع فى محافظة المفرق شمال المملكة قرب الحدود السورية.



جانب من كلمة أنجيلنا جولى

وقالت جولى فى مؤتمر صحفى داخل المخيم بعد أن قامت بجولة والتقت عائلات "أحذ أعضاء مجلس الأمن الدولى على المجىء إلى المنطقة، وزيارة المخيمات واللاجئين، وإيجاد طريقة لتحمل المسئولية الكاملة للأمم المتحدة والمجتمع الدولى لحل هذا النزاع".

وأضافت "من المؤسف أن نعود إلى الأردن ونشهد مستويات التعاسة، مع دخول هذه الحرب عامها الثامن"، مشيرة إلى أن "الأردن ولبنان وتركيا والعراق تستقبل حاليا نحو 5,5 مليون لاجىء سورى".

وتابعت جولى التى تزور المملكة للمرة الخامسة "هذه الأزمة خرجت عن السيطرة لسنوات، ليس لدى مفوضية اللاجئين الأموال اللازمة لتوفير كامل أو حتى أبسط المقومات للعديد من الأسر".



لقاء أنجيلنا جولى بالأطفال

وأشارت إلى أنه "فى العام الماضى، لم يتم تمويل سوى 50 % من احتياجات المفوضية المتعلقة بالأزمة السورية فيما لم يتم العام الحالى تمويل سوى 7 % من احتياجاتها".

ودعت إلى ضرورة عدم الإفلات من العقاب وأن تكون هناك "مساءلة وعدالة" لما يجرى فى سوريا، مشيرة إلى أنه "يجب أن لا ننسى بأن الحرب بدأت بمطالب السوريين من أجل نيل المزيد من حقوق الإنسان".

وتستقبل المملكة نحو 680 ألف لاجئ سورى فروا من الحرب فى بلدهم منذ مارس 2011، يضاف إليهم، بحسب الحكومة نحو 700 ألف سورى دخلوا الأردن قبل اندلاع النزاع.



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