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الأحد، 28 يناير 2018 07:46 م
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صحة قنا تحقق لرصد ما نشر بـ"اليوم السابع" عن الإهمال داخل مستشفى قوص

الأحد، 28 يناير 2018 05:35 م
صحة قنا تحقق لرصد ما نشر بـ"اليوم السابع" عن الإهمال داخل مستشفى قوص مستشفى قوص


قنا- وائل محمد
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قالت مديرية الصحة بقنا ردا على ما نشر بعنوان "اليوم السابع يرصد الإهمال فى مستشفى قوص فى محافظة قنا" أنه تم التعاقد مع إحدى شركات الأمن بناء على ما تناوله التقرير أن الأبواب مفتوحة على مصراعيها ووجود إهمال.

وأضافت فى الرد أنه تم تشكيل لجنة للتحقيق فيما نشر وتم التعاقد مع شركة للنظافة ابتداء من 1-1-2018 وبالمرور على المستشفى وجد أن النظافة العامة جيدة ولا يوجد سد فى دورات المياه ولبقايا فضلات أطعمة أو انتشار للقطط بالأقسام كما ذكر التحقيق.

وأكدت مديرية الصحة أنه اللجنة المشكلة من المديرية للتحقيق فيما نشر رصدت وجود عطل بكاميرات المراقبة، وتبين أثناء الزيارة وجود عطل فى 4 كاميرات من أصل 8 بسبب تهذيب أشجار المستشفى للسماح بدخول سيارة الكشف المبكر عن سرطان الثدى باستخدام أشعة الماموجرام وجارى إصلاح تلك الكاميرات بمعرفة الشركة المنفذة.

واختتمت المديرية فى حق الرد أنه تم رصد بالفعل وجود دراجة بخارية لأحد الموظفين الإداريين بقسم الاستقبال وتم إحالة الموضوع للشئون القانونية بالمديرية ورفع الدراجة البخارية من مكانها.


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