شيخ الأزهر ينعى والدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات

شيخ الأزهر ينعى والدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإماراتالأحد، 28 يناير 2018 02:42 م
الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف
كتب لؤى على
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ينعى الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين، الشيخة حصة بنت محمد آل نهيان، والدة سمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، التي وافتها المنية صباح اليوم الأحد.
وتقدم الإمام الأكبر بخالص العزاء إلى سمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، ولأشقائه الكرام ولشعب الإمارات وعموم آل نهيان ، داعيًا المولى -عز وجل- أن يلهمهم الصبر والسلوان، وأن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، (إِنَّا للَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ).
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