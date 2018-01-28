شعبة الصيدليات تناقش تدشين حملة لمحاربة المصادر المجهولة لبيع الدواء

شعبة الصيدليات تناقش تدشين حملة لمحاربة المصادر المجهولة لبيع الدواءالأحد، 28 يناير 2018 12:00 ص
الدكتور امير هارون والزميل حسام الشقويرى
كتب : حسام الشقويرى
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كشف الدكتور أمير هارون رئيس شعبة أصحاب الصيدليات بالغرفة التجارية بالقاهرة، عن تدشين الشعبة لحملة محاربة المصادر المجهولة لبيع الدواء وطرحها للنقاش على مائدة اجتماعات مجلس إدارة الشعبة الثلاثاء المقبل بمقر إتحاد الغرف التجارية.
وأضاف هارون فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه لا يوجد نظام تتبع أو آلية تلزم أصحاب مخازن الأدوية بالكشف عن موارد حصولهم عليها، ما يفتح الطريق أمام الترويج للأدوية المغشوشة، كما يوجد كمية كبيرة من المخازن لا نعلم كيف تحصل على أدويتها، وليس لها مصادر محددة للحصول على الأدوية، مما يتطلب متابعة مصادر حصوله على الدواء، من خلال العقود مع الشركات كما طالب بضرورة تشديد الرقابة على هذه المخازن والإسراع فى إنشاء "الهيئة العليا للدواء" للنهوض بالصناعة.
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