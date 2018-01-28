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شركة إيجوث تبدأ عملية هدم فندق كونتيننتال لتطويره

الأحد، 28 يناير 2018 01:53 م
شركة إيجوث تبدأ عملية هدم فندق كونتيننتال لتطويره ميرفت حطبه رئيس القابضة للسياحة


كتب عبد الحليم سالم وسيد الخلفاوى
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بدأت شركة إيجوث العامة للسياحة ، إحدى شركات وزارة قطاع الاعمال العام اليوم أعمال هدم فندق كونتيننتال الأوبرا .

من المنتظر بحسب مصدر بالشركة أن تستغرق أعمال الهدم عدة أشهر تمهيدا للبدء فى تطوير الفندق المهم بنحو مليار جنيه .

وقالت ميرفت حطبة رئيس القابضة للسياحة فى تصريح سابق ل" اليوم السابع" إنه سيتم البدء بهدم الدورين العلويين للفندق، وهو ما أكده محمد حنفى رئيس حي عابدين في تصريح صحفي له اليوم.

 يذكر أن فندق الكونتننتال تم بناؤه فى القرن الثامن عشر، ونظراً لسوء حالته الإنشائية الكلية رغم قيام الشركة المالكة بتنفيذ أعمال الترميم والتنكيس اللازمة له وآخرها الأعمال الواردة بالحكم القضائى بتاريخ 2-9-2006، ومن واقع مسئولية الشركة قامت بإعداد الدراسات الفنية اللازمة من خلال الجهات الحكومية المتخصصة درأ لأى مخاطر، والتى انتهت إلى أن العقار بحالته الراهنة يمثل خطورة على الأرواح والممتلكات، وبناء عليه سعت الشركة بالتعاون مع الجهات الرسمية ـ تكراراً ـ بمحاولة منها بترميم العقار بتوجيه دعوات إلى شاغلى المحلات لإخلائهم لاستكمال إجراءات الترميم دون أى استجابة منهم، رغم الوعود المتكررة لهم بعودتهم إلى محالهم جميعاً بعد الانتهاء من أعمال الترميمات، وذلك تجنباً لأى آثار سيئة ناتجة عن حالة العقار، وفى عام 2008 سقط تكييف من إحدى المحلات أودى بحياة عروس، وانهارت أجزاء من أسقف بعض الغرف بالدورين الثانى والثالث وأخيراً سقف المدخل الرئيسى بالدور الأرضى الذى انهار انهياراً كاملاً فى نهاية شهر يناير 2016، وكان من الممكن حدوث كارثة بسبب هذه الانهيارات.

 

 

 


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