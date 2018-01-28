شرطة حماس تمنع النساء من حضور مباراة كرة قدم فى غزة





غزة (أ ف ب)

منعت الشرطة التابعة لحركة حماس، التى تسيطر على قطاع غزة الأحد، مجموعة من النساء من حضور مباراة لكرة القدم وسط القطاع بعد أن كان تقرر حضورهن بدخول الملعب، مع تخصيص مدرج منفصل لهن.

وقد تقرر أن يخصص نادى النصيرات مدرجا خاصا للنساء لحضور مباراة الاحد مع نادى الجلاء.

لكن السلطات فى القطاع منعت النساء من الدخول إلى الملعب فى مخيم النصيرات للاجئين جنوب مدينة غزة، ما أضطرهن إلى مشاهدة المباراة من خارج السياج، بحسب مراسل لفرانس برس.

وقالت آيات عثمان، وهى من المشجعات اللواتى حاولن مشاهدة المباراة "حضرنا إلى هنا لتشجيع الفريق وشبابنا فى النصيرات ومشاهدة المباراة، ولكن فوجئنا بوجود قوات الأمن التابعة لحماس والتى أغلقت البوابات بوجهنا ولم تسمح لنا بالدخول والتشجيع".

وكانت مباراة الأحد، ستشكل إحدى المرات النادرة التى يتم فيها السماح للنساء بدخول ملاعب كرة القدم منذ سيطرة حركة حماس عام 2007، فى إطار برنامج لتحسين النوادى الرياضية فى القطاع الفقير والمحاصر.