video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الأحد، 28 يناير 2018 07:36 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

شرطة حماس تمنع النساء من حضور مباراة كرة قدم فى غزة

الأحد، 28 يناير 2018 06:21 م
شرطة حماس تمنع النساء من حضور مباراة كرة قدم فى غزة سيدات فلسطينيات


غزة (أ ف ب)
إضافة تعليق

منعت الشرطة التابعة لحركة حماس، التى تسيطر على قطاع غزة الأحد، مجموعة من النساء من حضور مباراة لكرة القدم وسط القطاع بعد أن كان تقرر حضورهن بدخول الملعب، مع تخصيص مدرج منفصل لهن.

وقد تقرر أن يخصص نادى النصيرات مدرجا خاصا للنساء لحضور مباراة الاحد مع نادى الجلاء.

لكن السلطات فى القطاع منعت النساء من الدخول إلى الملعب فى مخيم النصيرات للاجئين جنوب مدينة غزة، ما أضطرهن إلى مشاهدة المباراة من خارج السياج، بحسب مراسل لفرانس برس.

وقالت آيات عثمان، وهى من المشجعات اللواتى حاولن مشاهدة المباراة "حضرنا إلى هنا لتشجيع الفريق وشبابنا فى النصيرات ومشاهدة المباراة، ولكن فوجئنا بوجود قوات الأمن التابعة لحماس والتى أغلقت البوابات بوجهنا ولم تسمح لنا بالدخول والتشجيع".

وكانت مباراة الأحد، ستشكل إحدى المرات النادرة التى يتم فيها السماح للنساء بدخول ملاعب كرة القدم منذ سيطرة حركة حماس عام 2007، فى إطار برنامج لتحسين النوادى الرياضية فى القطاع الفقير والمحاصر.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. عاهل الأردن يكرر تأييده حل الأزمة الفلسطينية خلال لقاء الرئيس الألمانى

صور.. طلاب فلسطينيون يحتجون على تهديدات ترامب بخفض المساعدات بالضفة الغربية

أبو مازن: نشكر مصر على دورها فى دعم القضية الفلسطينية بمجلس الأمن

فلسطين

اخبار فلسطين

اخبار العرب

اخبار العرب اليوم



لا تفوتك
الرئاسة تأكيدا لـ"اليوم السابع": مصر تترأس بالإجماع الاتحاد الأفريقى 2019

الرئاسة تأكيدا لـ"اليوم السابع": مصر تترأس بالإجماع الاتحاد الأفريقى 2019

"جنايات الجيزة" تؤيد طلب التحفظ على أموال محافظ المنوفية المتهم بالرشوة

"جنايات الجيزة" تؤيد طلب التحفظ على أموال محافظ المنوفية المتهم بالرشوة

بدء طرح شقق العاصمة الإدارية للحجز مارس المقبل.. أحمد زكى عابدين: انتهينا من بيع 4 آلاف فدان للشركات العقارية والأراضى المطروحة تقتصر على الشركات ولا يوجد طرح للأفراد.. لا تقل المساحة عن 20 فدانا

بدء طرح شقق العاصمة الإدارية للحجز مارس المقبل.. أحمد زكى عابدين: انتهينا من بيع 4 آلاف فدان للشركات العقارية والأراضى المطروحة تقتصر على الشركات ولا يوجد طرح للأفراد.. لا تقل المساحة عن 20 فدانا

اليوم السابع ينفرد بنشر نص قانون الإفلاس بعد موافقة مجلس النواب عليه اليوم.. يضم 262 مادة وينحاز للمستثمر ويبسط الإجراءات ويحدد 9 عوامل لمفهوم التفليسة.. سحر نصر تشكر المجلس وتؤكد: القانون عادل ويحمى التاجر

اليوم السابع ينفرد بنشر نص قانون الإفلاس بعد موافقة مجلس النواب عليه اليوم.. يضم 262 مادة وينحاز للمستثمر ويبسط الإجراءات ويحدد 9 عوامل لمفهوم التفليسة.. سحر نصر تشكر المجلس وتؤكد: القانون عادل ويحمى التاجر

الخطيب يفاوض عبد الله السعيد لتجديد عقده مع الأهلى

الخطيب يفاوض عبد الله السعيد لتجديد عقده مع الأهلى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة