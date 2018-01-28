"شحنة وشبرقة" مع مارد فودافون وأوكا وأورتيجا وشيبة





تحت شعار "شحنة وشبرقة"، أطلقت شركة فودافون مصر إعلانها الجديد بنجوم الأغنية الشعبية أوكا وأورتيجا وأحمد شيبة ومعهم المارد، وذلك ترويجًا لعرضها الكبير "كارت الكروت" الذى يتيح لعملائها الحصول على هدايا قيمة، وغير محدودة، مع كل شحن للرصيد.





وبدأت الأغنية الانتشار بسرعة كبيرة فور اطلاقها علي صفحة فودافون على "الفيس بوك" ليتخطى عدد المشاهدة خلال ساعات قليلة أكثر من مليون مشاهدة، وتفاعل مع الأغنية متابعين الصفحات وشاركوا بالتعليقات وأعربوا عن إعجابهم بالأغنية والتعاون المميز الجديد بين فودافون ونجوم الأغنية الشعبية الأكثر جماهيرية حاليُا "أوكا وأورتيجا" وأحمد شيبة.

وتوفر "فودافون" لعملائها فى "كارت الكروت" الجديد فرصة ربح 10 أضعاف الشحنة أو 100 ألف جنيه وهدايا فورية أخرى، يحصل عليها العميل، بمجرد شحن الرصيد، ، فى خطوة مميزة من الشركة تهدف لراحة العملاء وسعادتهم، ويعد عرض "كارت الكروت" من فودافون، أكبر العروض المتواجدة حاليا بالسوق، حيث تمنح الشركة هداياها مع كل شحنة