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الأحد، 28 يناير 2018 07:40 ص
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س و ج.. كيف تقدم شكواك إلى محافظة الإسكندرية؟

الأحد، 28 يناير 2018 04:00 ص
س و ج.. كيف تقدم شكواك إلى محافظة الإسكندرية؟ احد المواطنين يتقدم بشكوى


الإسكندرية جاكلين منير
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هناك الكثير من المشكلات التى تواجهك فى الحياة اليومية، و التى قد تحتاج خلالها التقدم بشكوى رسمية الى الجهات المعنية، للحصول على موافقة مسئول أو استجابة من شأنها أن تحل الأزمة وتنهى مشكلتك.

نتناول فى السطور التالية.. بعض الخطوات التى تساعدك فى التقدم بشكواك الى محافظة الإسكندرية والتى بدورها تقوم بتوجيهيها إلى الجهة المختصة لبحثها وحلها.. 

 

أين يمكن التقدم بالشكوى؟

يمكن التقدم بالشكوى إلى مكتب خدمة المواطنين بديوان عام محافظة الإسكندرية، بمنطقة أبيس الطريق الزراعى.

شباك تلقى الشكاوى
شباك تلقى الشكاوى

 

 

كيف يمكن التقدم بالشكوى؟

هناك طريقتان لتقدم المواطن بشكواه إلى ديوان عام محافظة الإسكندرية، الطريقة الأولى، هى الطريقة السريعة لتلقى الشكاوى عن طريق الاتصال الهاتفى وتفعيل خدمة "واتس أب" لأول مرة، حيث أعلنت محافظة الإسكندرية عن تخصيص خط موبايل برقم 01212013337، أو الاتصال على الخط الساخن لغرفة العمليات  114 من التليفون الأرضى والخطوط الأرضية التالية: ٤٢٣٤١٣١ - ٤٢٣٤١٣٢ - ٤٢٣٤١٣٣ - ٤٢٣٤١٣٤ - ٤٢٣٤١٣٥ - ٤٢٣٤١٣٦ لتلقى البلاغات بجميع أنحاء المحافظة على مدار 24 ساعة.

أما الطريقة الأخرى للتقدم بالشكاوى للمشكلات الأكثر تعقيدا، فيتم من خلال توجه صاحب الشكوى إلى مكتب إدارة خدمة المواطنين، والتقدم بالشكوى يدويا من خلال التعامل مع موظفى الإدارة.

موظفى الادارة المختصة بتحويلها للجهات المعنية
موظفى الادارة المختصة بتحويلها للجهات المعنية

 

 

ما مواعيد عمل مكتب إدارة خدمة العملاء؟

يتم استقبال الشكاوى يوميا من الساعة 7 إلى الساعة 2 وقد تمتد ساعات العمل إلى الساعة 5 مساء، مع انتقال باحث ميدانى فى الحالات العاجلة، و24 ساعة بالنسبة إلى تلقى الشكاوى على الواتس.

 

ما خطوات التى يتخذها المكتب لحين وصول الشكوى إلى الجهة المختصة؟

يتوجه المواطن إلى إدارة الاستعلامات بموضوع الشكوى ويتم تسجيلها فى سجل خاص وتحصل على رقم وارد بتاريخ التقدم بالشكوى، ثم يتم تحويلها الى باحث متخصص ليقوم بتحديد الجهة المسئولة على موضوع الشكوى، ثم توجيه الشكوى إلى الجهة المختصة سواء كان حيا من الأحياء المختلفة أو المديريات الخدمية ( صحة، تموين، تعليم ..)

تلقى الشكاوى من البوابة الحكومية
تلقى الشكاوى من البوابة الحكومية

 

 

ما الجهات التى يتم تلقى الشكاوى بشأنها؟

يتلقى المكتب كافة الشكاوى فى القطاعات المختلفة والمديريات الخدمية التى تتعلق بمحافظة الإسكندرية، إضافة إلى تلقى الشكاوى التى يتم تحويلها إلى ديوان عام المحافظة سواء من رئاسة الجمهورية أو مجلس الوزراء أو وزارة التنمية المحلية والوزارات المختلفة، وذلك من خلال البوابة الحكومية.


ما الأوراق المطلوبة للتقدم بالشكوى؟

يجب أن يتقدم المواطن بالأوراق المطلوبة حتى تقبل الشكوى وهى مكونة من شكوى مكتوبة بطريقة واضحة مصحوبة بصورة الرقم القومى لمقدم الشكوى و بعض الأوراق الرسمية المتعلقة بموضوع الشكوى.

 
موظفى الادارة لبحث الشكاوى
موظفى الادارة لبحث الشكاوى

 

احدى المواطنات تتقدم بشكوى
احد المواطنين  يتقدم بشكوى

 

 

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