سيناء على خط التنمية.. رفع كفاءة 653 منزلا بقرية الروضة فى بئر العبد

شمال سيناء-محمد الحر

تابعت لجنة تشكلت بقرار من اللواء السيد عبد الفتاح حرحور، محافظ شمال سيناء، الأحد، الخدمات التى تقدم لأهالى قرية الروضة ببئر العبد، لجانب عملية رفع كفاءة المنازل السكنية الخاصة بأهالى القرية.

وعاينت اللجنة المكونة من عبد العال البدرى السكرتير العام المساعد لشمال سيناء ونصرالله محمد رئيس مركز ومدينة بئر العبد ومحسن سالم سكرتير عام المجلس والمهندس مصطفى عايش جهاز التعمير ورئيس قرية الروضة، أعمال رفع كفاءة البيوت بالقرية.

وقال نصر الله محمد، رئيس مركز ومدينة بئر العبد، إن جهاز التعمير بشمال سيناء كان قد وافق على إحلال وتجديد ورفع كفاءة 653 منزلا فى قرية الروضة وتوابعها بمركز بئر العبد فى محافظة شمال سيناء.

واشار إلى إنه جارى حاليا العمل فى رفع كفاءة المنازل، حيث بجرى تغيير الأسقف وأعمال السيراميك والكهرباء والسباكة ونجارة الأبواب والشبابيك بصورة كاملة.

وأكد نصر الله أنه تم حصر منازل القرية وتوابعها بـ653 منزلا، وتقوم جمعية الأورمان حاليا برفع كفاءة 78 منزلا.

فيما يقوم جهاز التعمير برفع كفاءة 575 منزلا من بينهم 343 منزلا لإحلال وتجديد السقف الخشبي، و186 منزلا ترميم الأسقف الخراسانية، وإزالة 39 منزلا آيلا للسقوط وبنائهم من جديد، بجانب رفع كفاءة 9 محال تجارية وإنشاء 12 منزل كبديل لـ12 عشة بدوية.