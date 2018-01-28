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سفر وعودة 509 مصريين وليبيين و 105 شاحنات عبر منفذ السلوم خلال 24 ساعة

الأحد، 28 يناير 2018 12:12 ص
سفر وعودة 509 مصريين وليبيين و 105 شاحنات عبر منفذ السلوم خلال 24 ساعة منفذ السلوم


مطروح - حسن مشالى
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أنهت سلطات منفذ السلوم البرى، سفر ووصول 509 مصريين وليبيين و 105 شاحنات، شاحنة فى الاتجاهين، عبر المنفذ، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

تلقى اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح، إخطارا بأن المتابعة الأمنية بمنفذ السلوم، رصدت إنهاء إجراءات سفر 414 إلى الجانب الليبي، بينهم 30 مصريا و384 ليبيا.

كما تم إنهاء إجراءات وصول 95 بينهم 72 سبق مغادرتهم البلاد بطريقة شرعية و 23 غادروا البلاد متسللين بطريقة غير شرعية، وبذلك يرتفع عدد العائدين من ليبيا عبر منفذ السلوم منذ 16 فبراير 2015، عقب تعرض 21 مصريا للذبح على يد الجماعات الإرهابية هناك وحتى الآن إلى 379 ألف و 953 مصريا.

وعلى جانب آخر سجلت حركة سفر الشاحنات، إنهاء إجراءات عودة 105 شاحنات عقب تفريغ حمولاتها داخل الأراضي الليبية، بالمنطقة الشرقية.

كما نظمت إدارة مرور مطروح، حملة مرورية بمدينة مرسى مطروح، أشرف عليها ميدانيا اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح، بمشاركة عدد من قيادات المديرية، أسفرت عن ضبط 379 مخالفة مرورية وتحصيل 4 ألاف و 700 جنيه غرامات فورية وضبط  سائقين لتعاطيهما المخدرات أثناء القيادة.

قال مدير أمن مطروح،  أن الحملات المرورية تمركزت في عدد من شوارع مدينة مرسى مطروح والطرق الرئيسية، وتم التصالح الفوري في 45 مخالفة بعد سداد أصحابها الغرامات المقررة.

كما تم أخذ عينات عشوائية من  من قائدى السيارات، أثبتت نتائج التحاليل تعاطي 2 من بينهم للمواد المخدرة، وتم تحرير المحاضر اللازمة لعرضهما على النيابة العامة.


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