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الأحد، 28 يناير 2018 05:28 م
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سعر اليورو اليوم الأحد 28-1-2018 وارتفاع العملة الأوروبية

الأحد، 28 يناير 2018 01:25 م
سعر اليورو اليوم الأحد 28-1-2018 وارتفاع العملة الأوروبية اليورو الأوروبى


كتبت- هبة حسام
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شهدت العملة الأوروبية فى بداية تعاملات الأسبوع اليوم الأحد 28-1-2018، ارتفاعاً أمام الجنيه المصرى، مقارنة بختام تعاملات نهاية الأسبوع الماضى، وبحسب آخر تحديثات البنك الأهلى الآن، سجل سعر اليورو الأوروبى، 21.82 جنيه للشراء، و 22.16 جنيه للبيع.

 

وفى عدد مختلف من البنوك العاملة فى السوق المصرى، جاء سعر اليورو  اليوم، كالتالى...

 

اليورو
اليورو

 

سعر اليورو فى البنك المركزى
 

21.7807 جنيه للشراء

21.9090 جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى
 

21.82 جنيه للشراء

22.16 جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى بنك مصر
 

 21.82 للشراء

22.16  للبيع

 

صرف اليورو
صرف اليورو

 

سعر اليورو فى بنك القاهرة
 

21.83  للشراء

22.17 جنيه للبيع

 

 سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib
 

21.83 للشراء

 22.17 للبيع

 

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية
 

21.60 للشراء

21.76 للبيع

 

صرف اليورو اليوم
صرف اليورو اليوم

 

أسهم أوروبا تهبط مع تحول التركيز للبنك المركزى وسط صعود اليورو
 

وكانت الأسهم الأوروبية، قد فتحت يوم الخميس الماضى على انخفاض فى الوقت الذى يترقب فيه المستثمرون كيف سيتعامل البنك المركزى الأوروبى مع الصعود السريع لليورو وتراجع الدولار.

 

وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبى 0.2 % بحلول الساعة 0824 بتوقيت جرينتش فى حين هبط المؤشر داكس الألمانى الزاخر بشركات التصدير 0.4 %وارتفع المؤشر كاك 40 الفرنسى 0.1 %.

 

وساهمت تحديثات بشأن نتائج أعمال الشركات فى التأثير سلبا على معنويات المستثمرين.

 

 

 

 

 

 


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