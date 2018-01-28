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سعر الريال السعودى اليوم الأحد 28-1-2018 وثبات العملة السعودية

الأحد، 28 يناير 2018 12:02 م
سعر الريال السعودى اليوم الأحد 28-1-2018 وثبات العملة السعودية الريال السعودى


كتبت- هبة حسام
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استقر سعر الريال السعودى فى أول أيام الأسبوع المصرفى، اليوم الأحد الموافق 28-1-2018، مسجلا ثباتا عند سعر ختام نهاية الأسبوع الماضى، والبالغ 4.70 جنيه للشراء، و 4.73 جنيه للبيع، مسجلاً فروقاً طفيفة من بنك لآخر.

 

وفيما يلى سعر الريال السعودى فى عدد مختلف من البنوك المصرية..

 

سعر عملة الريال السعودى اليوم
سعر عملة الريال السعودى اليوم

 

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى
 

4.7095 جنيه للشراء

4.7362 جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى
 

4.70 جنيه للشراء

4.73 جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودى فى بنك مصر
 

4.70 جنيه للشراء

4.73 جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودى
سعر الريال السعودى

 

سعر الريال السعودى فى بنك القاهرة
 

4.68  جنيه للشراء

4.73 جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib
 

4.68 جنيه للشراء

4.73 جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية
 

4.67 جنيه للشراء

4.72 جنيه للبيع

 

الريال-السعودي
الريال-السعودي

 

65 % من القضايا بالمحاكم السعودية نزاعات عقارية

 

ومن ناحية أخرى، كشفت إحصائية سعودية، أن عدد قضايا السمسرة التى استقبلتها المحاكم السعودية خلال العام الماضى، بلغ 140 قضية، حيث استحوذت الخلافات والنزاعات على العمولات فى القطاع العقارى والمقاولات على نحو 65% من هذه القضايا، ولفتت الإحصائية إلى أن المحكمة التجارية فى الرياض، استقبلت 48.6% من هذه القضايا بـ68 قضية، تلتها المحكمة التجارية فى الدمام بـ26 قضية.

 

 

 


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