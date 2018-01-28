رسميا.. فوز الرئيس الفنلندى ساولى نينيستو بولاية ثانية (صور)





هلسنكى (أ ف ب)

فاز الرئيس الفنلندى المعروف ببراغماتيته ساولى نينيستو، بولاية ثانية مدتها 6 سنوات فى انتخابات، الأحد، بعدما حصل على أكثر من 60 % من الأصوات لدى فرز معظمها.

وقال للصحافيين فى هلسنكى "أنا متفاجئ ومتأثر بهذا الدعم الكبير"، ونجح نينيستو فى تحقيق توازن فى علاقات بلاده مع كل من الغرب وروسيا المجاورة فى ظل اجواء جيوسياسية متوترة.

وتمكن منذ انتخابه فى 2012 من تقريب فنلندا التى كانت تابعة لروسيا القيصرية (1809-1917)، من حلف شمال الاطلسى مع مراعاة عدم اثارة حفيظة موسكو التى تواجه ازمة مع الاتحاد الاوروبى وحلفائه منذ ضمها شبه جزيرة القرم فى 2014.

والرئيس فى فنلندا هو قائد الجيش ويشارك فى ادارة الشؤون الخارجية والدفاعية مع الحكومة، باستئناء الشؤون الاوروبية الخارجة عن صلاحياته، وتربط نينيستو علاقة ودية بالرئيس الروسى فلاديمير بوتين حيث يتقاسمان العديد من الهوايات لا سيما حضور مباريات الهوكى وحفلات الاوبرا.



الرئيس الفنلندى المعروف ببراغماتيته ساولى نينيستو



الرئيس الفنلندى



المعروف ببراغماتيته ساولى نينيستو