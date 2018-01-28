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رئيس لجنة الوفد بالسنطة يعلن تأييد الرئيس السيسي لفترة رئاسة ثانية

الأحد، 28 يناير 2018 11:22 م
رئيس لجنة الوفد بالسنطة يعلن تأييد الرئيس السيسي لفترة رئاسة ثانية حزب الوفد


الغربية - عادل ضرة
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أكد رأفت عكاشة رئيس اللجنة العامة لحزب الوفد بمركز ومدينة السنطة أن لجنة الوفد بالسنطة، تعلن مبايعة وتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيسا للجمهورية بالإجماع، مؤكدا أن المرحلة الصعبة التى تمر بها البلاد تحتاج أن يستمر الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيسا لمصر.

 
وأوضح أن جميع الأسماء التى طرحت للترشح للرئاسة بالكامل لا يوجد بينهم من ينافس الرئيس السيسي نهائيا، وأن الباب مفتوح أمام الأحزاب لممارسة العمل السياسى من خلال المجالس المحلية، كما كفلها الدستور. 
 
من جانبه أكد محمد الجندى نائب رئيس لجنة الوفد بالسنطة أن لجنة الوفد بالسنطة أعلنت منذ أكثر من 3 شهور أن الرئيس عبدالفتاح السيسي هو رجل المرحلة الصعبة، وأن إنجازاته شاهدة على العصر للجميع، وأنه أعاد للأمة العربية كرامتها وهيبتها. 
 

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