رئيس قطاع المعاهد الأزهرية: مشاركتنا فى معرض الكتاب إظهار لقيم الدين





كتب لؤى على

تفقد الشيخ صالح عباس، رئيس قطاع الأزهرية، صباح اليوم الأحد، جناح الأزهر الشريف بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، الذي انطلقت فعالياته أمس السبت وتستمر حتى العاشر من فبراير المقبل.

وزار رئيس قطاع المعاهد الأزهرية أركان الجناح وإصداراته الحديثة وورش العمل والفعاليات الثقافية وركن القدس، كما حرص على مشاهدة "بانوراما ذاكرة الأزهر" التي توضح جهود الأزهر في خدمة الإسلام على مر التاريخ.

وقال الشيخ صالح إن الأزهر الشريف حريص على أداء رسالته محليًا وعالميًا في حفظ أصول الشريعة وقواعدها؛ لذا يشارك بفاعلية في كل محفل لإظهار قيم الدين وتعاليمه السمحة وإعلاء قيم الانتماء للوطن، والعمل على رفعته وعزته والنهوض به، انطلاقا من منهجه الوسطي، الذي يعلي من قيم التعايش والحوار وقبول الآخر.

وأضاف أن قطاع المعاهد الأزهرية يشارك في جناح الأزهر هذا العام بنتاج أبنائه من أعمال وإبداعات متعددة، وقد لاقت هذه الأعمال إعجاب زوار المعرض.

ويشارك الأزهر الشريف – للعام الثاني على التوالي - بجناحٍ خاصٍّ به في معرض القاهرة الدولي للكتاب؛ بهدف محاصرة الفكر المتطرف وتصحيح المفاهيم، وبيانِ فَلسَفةِ المُواطَنة والتعايُش السلمي، وترسيخ مفاهيم السلام والرحمة والعدل والمساواة، وذلك انطلاقًا من مسؤولية الأزهر التعليمية والدعوية في نشر الفكر الإسلامي الوسطي الراشد الذي تبناه طيلة أكثر من ألف عام.

ويقع جناح الأزهر الشريف قرب بوابة (٧) من جهة شارع إسماعيل الفنجري، كما يمكن الوصول إليه من بوابات المعرض المطلة على طريق صلاح سالم.