رئيس جمهورية قبرص السابق يفوز فى الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية





نيقوسيا (أ ف ب)

حل رئيس جمهورية قبرص المنتهية ولايته نيكوس أناستاسيادس "محافظ" الأحد فى الطليعة فى الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التى لم تشهد نسبة إقبال كبيرة، وسيواجه فى الجولة الثانية بعد أسبوع المرشح اليسارى ستافروس مالاس.

وحصل أناستاسيادس (71 عاما) الأوفر حظا بحسب الاستطلاعات، على 35,50 % من الأصوات مقابل 30,25 % لستافروس مالاس، وهو وزير صحة سابق مدعوم من الحزب الشيوعى، وجاء الفارق بينهما أقل مما كان متوقعا.

وشهدت الجولة الأولى نسبة كبيرة من الامتناع عن التصويت بلغت 28,13 بالمئة بارتفاع كبير عن نسبة الامتناع فى الانتخابات السابقة فى 2013 التى بلغت يومها 16,86 %.

وحصل ثالث المرشحين نيكولاس بابادوبولوس "وسط" وهو نجل رئيس أسبق على 25,74 % من الأصوات.

وكان أناستاسيادس ومالاس حلا أيضا فى الطليعة فى الجولة الأولى من انتخابات 2013، لكن الفارق كان أكبر بينهما ما أتاح لاناستاسيادس الفوز بسهولة فى الجولة الثانية.