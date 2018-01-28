رئيس الوزراء اليمنى يناشد الدول العربية إنقاذ عدن من مساع انفصالية





رويترز

ناشد رئيس الوزراء اليمنى أحمد بن دغر، اليوم الأحد، الدول العربية إنقاذ مدينة عدن من السقوط فى يد مجموعة من المجلس الانتقالى الانفصالى الداعم لانفصال الجنوب عن الشمال الذين سيطروا على مناطق كبيرة من المدينة فى اشتباكات ضارية مع قوات حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادى.

وقال بن دغر فى رسالة على صفحته على فيسبوك "اليوم يتحركون عسكريا باستحداث نقاط عسكرية جديدة والهجوم على معسكرات الشرعية".

وتابع "هذا أمر خطير وعلى التحالف والعرب جميعا أن يتحركوا لإنقاذ الموقف فالأمر بيدهم دون غيرهم"