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رئيس المفوضية الإفريقية: حان الوقت لفرض عقوبات على جنوب السودان

الأحد، 28 يناير 2018 05:35 م
رئيس المفوضية الإفريقية: حان الوقت لفرض عقوبات على جنوب السودان الاتحاد الإفريقى


أديس أبابا (أ ف ب)
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 اعتبر رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقى موسى فقى الأحد أن "الأوان قد حان" لفرض عقوبات على الذين يقوضون جهود السلام فى جنوب السودان الذى يشهد حربا منذ ديسمبر 2013 .

ودان الدبلوماسى التشادى الأحد فى خطاب لدى افتتاح القمة الثلاثين للاتحاد الإفريقى فى العاصمة الأثيوبية أديس أبابا "الوحشية غير المفهومة" و"العنف الأعمى" لأطراف النزاع الذى أوقع عشرات آلاف القتلى ولا تزال تتخلله أعمال عنف أتنية.

وقال إن "الأوان قد حان لفرض عقوبات على أولئك الذين يعرقلون جهود السلام" بدون أن يعطى مثالا على عقوبات محتملة.

وكانت عملية "إحياء" اتفاق السلام المبرم فى 2015 أدت إلى وقف جديد لإطلاق النار بدأ تطبيقه فى 24 ديسمبر، لكنه انتهك مرارا مذاك.

والأربعاء دعت الولايات المتحدة فى الأمم المتحدة إلى فرض حظر دولى للأسلحة إلى جنوب السودان الذى استقل فى 2011 بدعم من واشنطن، معتبرة أن حكومة الرئيس سلفا كير "تثبت أكثر وأكثر أنها شريك عاجز" عن دعم الجهود لارساء السلام فى البلاد. 


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