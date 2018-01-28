رئيس القابضة للسياحة :إنهاء نزاع قصر عزيزة فهمى بتقاسم الأرض مع الورثة





كتب عبد الحليم سالم

قالت ميرفت حطبة رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق ، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام إنه تم انهاء النزاع تماما مع ورثة قصر عزيزة فهمى بمنطقة جليم بالإسكندرية.

وقالت ميرفت حطبة فى تصريحات خاصة لـ" اليوم السابع" ، أن الشركة تسلمت بالفعل الأرض وجارى إعداد التصميمات لتطويرها ، كما تم التنازل عن كافة القضايا بين الطرفين بشكل نهائى.

ولفتت حطبة أن المشروع سيتم على مساحة 8 آلاف متر ومن المنتظر انتهاء التصميمات خلال شهر ، كاشفة أنه سيتم إنشاء شركة للتطوير سيدخل فيها أحد كبار المستثمرين وجارى التفاوض مع بعضهم.

وقالت ميرفت حطبة : إن مشروع تطوير قصر عزيزة فهمى بالإسكندرية كان معطلا بسبب نزاع قضائى مع الورثة، مؤكدة إن القوات المسلحة تقوم حاليا بدور كبير بين شركة إيجوث وبين أكثر من 40 وريثا، بهدف التوصل لحل النزاع بصورة ودية نظرا لأنه قائم فى المحاكم منذ 56 عاما وبالفعل تم إنهاء النزاع.

وأضافت إن المشروع وقت نزع ملكيته عام 1963 تم دفع تعويض للورثة قدره 100 ألف جنيه، وهو مبلغ ضخم وقتها، وسبق للورثة أن حصلوا على حكم قضائى بهدم القصر، إلا أننا نسعى للحفاظ عليه وتطويره وبناء فندق مكان الحديقة فى حالة الاتفاق على الحلول الودية، متوقعة أن تنتهى خلال العام الحالى.

مما يذكر أنه وفق مخطط شركة إيجوث العامة للسياحة سيتم بناء فندق ومول تجارى ومساكن سياحية فى المنطقة بشاطئ جليم بتكلفة تقارب المليار جنيه.

وحول فندق اللسان فى دمياط قالت ميرفت حطبة إنه جارى الانتهاء منه ، وسيتم افتتاحه بنهاية العام الجارى، والفندق مكون من 5 طوابق ويضم 142غرفة تطل على البحر والنهر و15 جناحاً و4 قاعات للاجتماعات والمؤتمرات الكبرى، كما يضم نادي صحى متكامل ومنطقة شاطئية تضم 2 حمام سباحة للأطفال والكبار ومطاعم وكافتيريا.