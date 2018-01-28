video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الأحد، 28 يناير 2018 07:35 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

رئيس البرلمان العراقى يبحث مع نائب وزير الخارجية الأمريكى سبل مكافحة الإرهاب

الأحد، 28 يناير 2018 05:49 م
رئيس البرلمان العراقى يبحث مع نائب وزير الخارجية الأمريكى سبل مكافحة الإرهاب رئيس مجلس النواب العراقى سليم الجبورى


بغداد (أ ش أ)
إضافة تعليق

بحث رئيس مجلس النواب العراقى سليم الجبورى اليوم الأحد، مع نائب وزير الخارجية الامريكى جون سيلفان، الذى يزور بغداد حاليا، سبل استمرار التنسيق بين العراق والولايات المتحدة فى مجال مكافحة الإرهاب.

كما بحث الجانبان - وفقا لقناة "السومرية نيوز العراقية" الأوضاع الأمنية والسياسية على الصعيدين المحلى والإقليمى وتطوير التعاون الاقتصادى والتجارى والتنموى وملفات عودة النازحين والانتخابات البرلمانية المقبلة وإعمار المناطق المحررة ودور العراق فى صياغة خارطة الاستقرار فى المنطقة.

وناقش الجانبان مستجدات الشأن العراقى وضرورة تسوية الخلافات الداخلية عبر الحوار الجاد والمثمر وبمشاركة جميع الأطراف ، وكذلك تهيئة البيئة الملائمة لتحقيق المصالحة وتقوية أواصر البناء المجتمعى العراقى ومراعاة حقوق المواطنين والتركيز على منظومة الخدمات من أجل ترسيخ عوامل الاستقرار الدائم. 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

النواب العراقى: موعد الانتخابات أصبح ملزما بعد رد المحكمة الاتحادية

نائب عراقى كردى يدعو لوضع حد للتدخلات التركية فى عفرين شمال سوريا

النواب العراقى: المرحلة القادمة تتطلب حشد الجهود لإنجاز الاستحقاقات الانتخابية

العراق

اخبار العراق

اخبار العرب

اخبار العرب اليوم



لا تفوتك
الرئاسة تأكيدا لـ"اليوم السابع": مصر تترأس بالإجماع الاتحاد الأفريقى 2019

الرئاسة تأكيدا لـ"اليوم السابع": مصر تترأس بالإجماع الاتحاد الأفريقى 2019

"جنايات الجيزة" تؤيد طلب التحفظ على أموال محافظ المنوفية المتهم بالرشوة

"جنايات الجيزة" تؤيد طلب التحفظ على أموال محافظ المنوفية المتهم بالرشوة

بدء طرح شقق العاصمة الإدارية للحجز مارس المقبل.. أحمد زكى عابدين: انتهينا من بيع 4 آلاف فدان للشركات العقارية والأراضى المطروحة تقتصر على الشركات ولا يوجد طرح للأفراد.. لا تقل المساحة عن 20 فدانا

بدء طرح شقق العاصمة الإدارية للحجز مارس المقبل.. أحمد زكى عابدين: انتهينا من بيع 4 آلاف فدان للشركات العقارية والأراضى المطروحة تقتصر على الشركات ولا يوجد طرح للأفراد.. لا تقل المساحة عن 20 فدانا

اليوم السابع ينفرد بنشر نص قانون الإفلاس بعد موافقة مجلس النواب عليه اليوم.. يضم 262 مادة وينحاز للمستثمر ويبسط الإجراءات ويحدد 9 عوامل لمفهوم التفليسة.. سحر نصر تشكر المجلس وتؤكد: القانون عادل ويحمى التاجر

اليوم السابع ينفرد بنشر نص قانون الإفلاس بعد موافقة مجلس النواب عليه اليوم.. يضم 262 مادة وينحاز للمستثمر ويبسط الإجراءات ويحدد 9 عوامل لمفهوم التفليسة.. سحر نصر تشكر المجلس وتؤكد: القانون عادل ويحمى التاجر

الخطيب يفاوض عبد الله السعيد لتجديد عقده مع الأهلى

الخطيب يفاوض عبد الله السعيد لتجديد عقده مع الأهلى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة