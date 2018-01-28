رئيس البرلمان العراقى يبحث مع نائب وزير الخارجية الأمريكى سبل مكافحة الإرهاب





بغداد (أ ش أ)

بحث رئيس مجلس النواب العراقى سليم الجبورى اليوم الأحد، مع نائب وزير الخارجية الامريكى جون سيلفان، الذى يزور بغداد حاليا، سبل استمرار التنسيق بين العراق والولايات المتحدة فى مجال مكافحة الإرهاب.

كما بحث الجانبان - وفقا لقناة "السومرية نيوز العراقية" الأوضاع الأمنية والسياسية على الصعيدين المحلى والإقليمى وتطوير التعاون الاقتصادى والتجارى والتنموى وملفات عودة النازحين والانتخابات البرلمانية المقبلة وإعمار المناطق المحررة ودور العراق فى صياغة خارطة الاستقرار فى المنطقة.

وناقش الجانبان مستجدات الشأن العراقى وضرورة تسوية الخلافات الداخلية عبر الحوار الجاد والمثمر وبمشاركة جميع الأطراف ، وكذلك تهيئة البيئة الملائمة لتحقيق المصالحة وتقوية أواصر البناء المجتمعى العراقى ومراعاة حقوق المواطنين والتركيز على منظومة الخدمات من أجل ترسيخ عوامل الاستقرار الدائم.